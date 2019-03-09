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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)
09.03.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

'Momo' oyunu sandılar! Sınıfta arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

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'Momo' oyunu sandılar! Sınıfta arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

RİZE'de, 6'ncı sınıfta okuyan M.C. (10) adlı kız öğrenci, sınıfta şakalaştığı erkek öğrenci A.K.A.'yı kalemtıraş bıçağı ile yüzünden yaraladı. Sosyal medyada olayın, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği öne sürülen 'Momo' oyunu yüzünden yaşandığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayın 'Momo' oyunu ile ilgisinin bulunmadığı, çocukların arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığını belirledi.

Olay, perşembe günü Piri Çelebi Mahallesi'ndeki Kurtuluş Ortaokulu’nda meydana geldi. 6'ncı sınıfta okuyan M.C. sınıfta sakalaştığı arkadaşı A.K.A.'yı, kalemtıraş bıçağıyla yüzünden yaraladı. A.K.A., öğretmenleri tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. A.K.A.'nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, aileler olayla ilgili şikayette bulunmadı.

'MOMO' OYUNU İLE İLGİSİ YOK

Sosyal medyada olayın, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği öne sürülen 'Momo' oyunu yüzünden yaşandığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar üzerine Rize Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Servisi olayla ilgili inceleme başlattı. Öğrenciler, arkadaşları, aileleri ve öğretmenleri dinleyen görevliler, olayı çok yönlü olarak ele aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayın 'Momo' oyunu ile ilgisinin bulunmadığı, çocukların arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığını belirledi.

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