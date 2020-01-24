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Haber Giriş: 24.01.2020 - 09:26,Son Güncelleme:/

Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü nedir?

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Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü nedir?

Askerlik görevlerini yerine getirerek vatani görevini tamamlamak isteyen pek çok vatandaş, E-Devlet'te karşılarına çıkan sınıflandırılmış yükümlü tabirini araştırmaya başladı. Sınıflandırılmış yükümlü nedir ve ne anlama gelir sorusu, internet üzerinden araştırılıyor. Peki, sınıflandırılmış yükümlü ne demek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Sınıflandırılmış yükümlü, askerlik görevini yerine getirmek üzere yerlerin açıklanmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Sınıflandırılmış yükümlü, er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görev icra edeceğin belli olduğunu ifade etmektedir. Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.

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