Sınıf basıp dövmüşlerdi! O anların görüntüsü ortaya çıktı
ANTALYA’da Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni basıp Yağmur S. P. (16) ve Gülşen M.’yi (16) sınıfta darp eden ve gözaltına alınan 9 öğrencinin görüntülerine Hürriyet ulaştı.
Okula ait güvenlik kamerası görüntülerine takılan öğrencilerin Yağmur S. P. (16) ve Gülşen M.’nin (16) sınıfları önünde beklediği, okul dağıldıktan bir süre kamuflaj pantolonlu kız öğrencinin ilk olarak sınıfa girdiği, erkek öğrencilerin ise sınıf kapısını kapalı tutmaya çalıştığı görülüyor.
Olay, sesleri duyan nöbetçi öğretmenin müdahalesi ile sona eriyor. Yağmur S. P. ve Gülşen M. Öğretmenleriyle beraber saldırgan öğrencilerin peşinden koşuyor.
ANNE KONUŞTU
Görüntüleri yorumlayan 9’uncu sınıf öğrencisi Yağmur S. P.’nin annesi Özlem Y., Hürriyet muhabirine şunları söyledi:
“Kızıma en çok vuran asker pantolonlu kız öğrenci. Zaten görüntülerde de ne kadar agresif ve soğukkanlı olduğu görülüyor. Erkek öğrencilerin sınıfın kapısını kapalı tutmaya çalışması da tam bir felaket. Ya bu öğrencilerde kesici bir alet olsaydı? Bunu düşünmek bile istemiyorum.”
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