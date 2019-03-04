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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salim UZUN/HÜRRİYET
04.03.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Sınıf basıp dövmüşlerdi! O anların görüntüsü ortaya çıktı

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr

ANTALYA’da Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni basıp Yağmur S. P. (16) ve Gülşen M.’yi (16) sınıfta darp eden ve gözaltına alınan 9 öğrencinin görüntülerine Hürriyet ulaştı.

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  • Sınıf basıp dövmüşlerdi İşte o anlar
  • Sınıf basıp dövmüşlerdi İşte o anlar
  • Sınıf basıp dövmüşlerdi İşte o anlar
  • Sınıf basıp dövmüşlerdi İşte o anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Okula ait güvenlik kamerası görüntülerine takılan öğrencilerin Yağmur S. P. (16) ve Gülşen M.’nin (16) sınıfları önünde beklediği, okul dağıldıktan bir süre kamuflaj pantolonlu kız öğrencinin ilk olarak sınıfa girdiği, erkek öğrencilerin ise sınıf kapısını kapalı tutmaya çalıştığı görülüyor.

Olay, sesleri duyan nöbetçi öğretmenin müdahalesi ile sona eriyor. Yağmur S. P. ve Gülşen M. Öğretmenleriyle beraber saldırgan öğrencilerin peşinden koşuyor. 

ANNE KONUŞTU

Görüntüleri yorumlayan 9’uncu sınıf öğrencisi Yağmur S. P.’nin annesi Özlem Y., Hürriyet muhabirine şunları söyledi:
“Kızıma en çok vuran asker pantolonlu kız öğrenci. Zaten görüntülerde de ne kadar agresif ve soğukkanlı olduğu görülüyor. Erkek öğrencilerin sınıfın kapısını kapalı tutmaya çalışması da tam bir felaket. Ya bu öğrencilerde kesici bir alet olsaydı? Bunu düşünmek bile istemiyorum.” 

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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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