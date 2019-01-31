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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
31.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sinema Yasası'nda 1 Temmuz rahatsızlığı

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Sinema Yasası'nda 1 Temmuz rahatsızlığı

Aralarında Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Şahan Gökbakar, Oktay Kaynarca, Timur Savcı’nın da olduğu sinema sektörü temsilcileri ve oyuncular, önceki gün Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre dün Resmi Gazete’de yayımlanan sinema yasası için teşekkürlerini sunmak için bir araya gelen sektör temsilcileri, Sinema Yasası’nın 1 Temmuz’da uygulanmaya başlayacağı ve özellikle temmuz ayına kadar vizyona girecek filmlerin büyük sıkıntı yaşayacağını da dile getirdiler. Bu filmlere örnek olarak da Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Mucize Aşk 2’ ve Şahan Gökbakar’ın ‘Recep İvedik 6’ filmleri gösterildi.

Sinema sektörü temsilcileri ve oyuncular, bir prezervatif firması ve peynir firmasının yaptığı bilet kampanyasının fotoğraflarını da Bakan Ersoy’a gösterdi ve bu uygulamanın 1 Temmuz’a kadar devam etmesi durumunda büyük rahatsızlık duyulacağını söyledi.

SADECE PATLAMIŞ MISIR DEĞİL

Sektör temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da konuyu açtılar ve “Sadece patlamış mısırda değil market ürünlerinde, peynirden çaya kadar birçok üründe promosyon uygulanarak bedava bilet veriliyor. Doğum kontrole kadar düştük” esprisi yaptılar. Erdoğan da sinema yasasıyla sorunların çözüleceğini belirterek, “Bu birlik ve beraberliğinizi koruyun” dedi.

SUİİSTİMAL DEVAM EDECEK

Hürriyet’e konuşan Timur Savcı, “Yasanın bu kadar kısa sürede çıkması bizim için çok önemli. Sinema sektörünü kurtaran bir yasa. Fakat sinema salonları 1 Temmuz’a kadar yine suiistimal etmeye devam edecek. Marketlerde birçok üründe de promosyon, toplu satış, kampanya gibi uygulamalar devam edecek” ifadesini kullandı. Yapımcı Birol Güven de yasanın 1 Temmuz’da uygulanmaya başlayacağını anlatarak, “Peynir markası ve doğum kontrol ürün markası ile kampanya yapılıyor. Kampanyalar 1 Temmuz’a kadar devam ederse çok sıkıntı yaşanır. Firma reklamını yapıyor mutlu, sinema gelir elde ediyor, seyirci biletini kampanya ile bedavaya alıyor mutlu. Filmi yapanların hiçbir geliri yok. Burada bir yanlışlık var. 2 Temmuz’a kadar kampanya uygulaması serbest gibi görünüyor” dedi.

‘TEMMUZA KADAR NE ÇALARSAM’

CUMHURBAŞKANLIĞI’ndaki kabule Amerika’da olduğu gerekçesiyle katılmadığı öğrenilen sanatçı Cem Yılmaz, Twitter hesabından “Evet kanun çıktı ama temmuza kadar ne çalarsam” paylaşımıyla tepki gösterdi.

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