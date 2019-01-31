Sinema Yasası'nda 1 Temmuz rahatsızlığı

Edinilen bilgiye göre dün Resmi Gazete’de yayımlanan sinema yasası için teşekkürlerini sunmak için bir araya gelen sektör temsilcileri, Sinema Yasası’nın 1 Temmuz’da uygulanmaya başlayacağı ve özellikle temmuz ayına kadar vizyona girecek filmlerin büyük sıkıntı yaşayacağını da dile getirdiler. Bu filmlere örnek olarak da Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Mucize Aşk 2’ ve Şahan Gökbakar’ın ‘Recep İvedik 6’ filmleri gösterildi.

Sinema sektörü temsilcileri ve oyuncular, bir prezervatif firması ve peynir firmasının yaptığı bilet kampanyasının fotoğraflarını da Bakan Ersoy’a gösterdi ve bu uygulamanın 1 Temmuz’a kadar devam etmesi durumunda büyük rahatsızlık duyulacağını söyledi.

SADECE PATLAMIŞ MISIR DEĞİL

Sektör temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da konuyu açtılar ve “Sadece patlamış mısırda değil market ürünlerinde, peynirden çaya kadar birçok üründe promosyon uygulanarak bedava bilet veriliyor. Doğum kontrole kadar düştük” esprisi yaptılar. Erdoğan da sinema yasasıyla sorunların çözüleceğini belirterek, “Bu birlik ve beraberliğinizi koruyun” dedi.

SUİİSTİMAL DEVAM EDECEK

Hürriyet’e konuşan Timur Savcı, “Yasanın bu kadar kısa sürede çıkması bizim için çok önemli. Sinema sektörünü kurtaran bir yasa. Fakat sinema salonları 1 Temmuz’a kadar yine suiistimal etmeye devam edecek. Marketlerde birçok üründe de promosyon, toplu satış, kampanya gibi uygulamalar devam edecek” ifadesini kullandı. Yapımcı Birol Güven de yasanın 1 Temmuz’da uygulanmaya başlayacağını anlatarak, “Peynir markası ve doğum kontrol ürün markası ile kampanya yapılıyor. Kampanyalar 1 Temmuz’a kadar devam ederse çok sıkıntı yaşanır. Firma reklamını yapıyor mutlu, sinema gelir elde ediyor, seyirci biletini kampanya ile bedavaya alıyor mutlu. Filmi yapanların hiçbir geliri yok. Burada bir yanlışlık var. 2 Temmuz’a kadar kampanya uygulaması serbest gibi görünüyor” dedi.

‘TEMMUZA KADAR NE ÇALARSAM’

CUMHURBAŞKANLIĞI’ndaki kabule Amerika’da olduğu gerekçesiyle katılmadığı öğrenilen sanatçı Cem Yılmaz, Twitter hesabından “Evet kanun çıktı ama temmuza kadar ne çalarsam” paylaşımıyla tepki gösterdi.