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    Üniversiteli Sinem davası sil baştan

    Hürriyet Haber
    26.02.2018 - 11:14 | Son Güncelleme:

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2010 yılında kaybolan ve 3 yıl sonra dere yatağında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Sinem Yurdanur cinayeti davasında çıkan kararlar Yargıtay tarafından bozuldu. Dava yeniden ele alınacak. 

    Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü ikinnci sınıf öğrencisi Sinem Yurdanur, 26 Temmuz 2010 tarihinde sınava girmek için İstanbul Çatalca'dan geldiği İnegöl'de ortadan kaybolmuş, tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Sinem Yurdanur'un en son İnegöl'e geldiği gün, Kültürpark'ta, bir çok suçtan adli kaydı bulunan sevgilisi olduğu iddia edilen Emrah K. ile görülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Emrah K., Sinem'in kaybolmasıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyleyince serbest bırakılmıştı.

    Emrah K., geçen yıl mart ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınacağı sırada, Alanyurt'taki bir evde tabanca ile göğsüne tek el ateş ederek intihar etmişti.Karar Yargıtay’dan döndüCinayetle alakalı tasarlayarak adam öldürme suçundan yargılanan iki sanık hakkında mahkeme 9 Ekim 2014 tarihinde karar vermişti.

    Cinayet davasından Erdal G. 3 yıl 6 ay, Rıfat A. ise 8 ay 12 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişlerdi. Verilen karar, 17 Aralık 2017 tarihinde Yargıtay tarafından bozuldu.

    Sinem Yurdanur cinayeti ile alakalı, suç delillerini gizledikleri gerekçesiyle Erdal G. ve Rıfat A. yeniden hakim karşısına çıkacak. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’dan bozularak geri gönderilen dava dosyanın ilk duruşma tarihini 19 Haziran 2018 olarak belirledi.

    Çete davasında 'ömür boyu' ve 79 yıl, 6 ay hapis cezasına çarptırılan Erdal G.’nin, Sinem Yurdanur cinayetiyle ilgili cezaevinde savcının oluru ile ifadesini alan polislere, Yurdanur'u intihar eden arkadaşı Emrah K.’nin öldürdüğünü söyleyerek, cesedin atılmış olabileceği adresi polise bildirmiştii. Cinayetten 3 sene sonra yapılan keşifte battaniyeye sarılı olan ve içerisinde sadece saç ve kemiklerin bulunduğu ceset bulunmuştu. Bulunan kemik parçaları ve saç tellerinin Sinem'e ait olduğu tespit edilmişti.

    Etiketler: sinem yurdanur , sinem yurdanur cinayeti , kadın cinayetleri , son dakika
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