Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sincar Dağı'na ABD askerleri konuşlandı iddiası

    Sincar Dağı'na ABD askerleri konuşlandı iddiası

    AA
    02.06.2018 - 22:45 | Son Güncelleme:

    ABD ordusuna bağlı bir grup askerin, ağır silahlar ve zırhlı araçlarla Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde konuşlandığı iddia edildi.

    Sincar Kaymakamı Mehma Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'li askerlerin Musul'un kuzeybatısında yer alan, stratejik konuma sahip Sincar Dağı'na zırhlı araçlar ve ağır silahlarla konuşlandığını ifade etti.

    Halil, ABD'nin çok önceden Sincar'da konuşlanmak için hazırlık yaptığını ve Sincar Dağı'nda bir askeri üs kurmayı hedeflediğini öne sürdü.

    Bunun yanı sıra Irak medyasında, ABD askerlerinin dün 15 adet zırhlı personel taşıyıcı araçla Sincar Dağı'na geldiği yönünde haberler yer aldı.
    Irak ve ABD'li askerlerin, dün terör örgütü DEAŞ'ın varlık gösterdiği Musul'un batısındaki Irak-Suriye sınır şeridine ulaşarak kontrolü sağladığı bildirilmişti.

    Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.

    Türkiye'nin, Sincar'a operasyon yapılabileceği sinyalini vermesinin ardından örgüt geçen mart ayında bölgeden çekildiği iddiasında bulunmuş, Irak ordusu da teröristlerin çekildiği noktalara yerleştiğini duyurmuştu.

    PKK'nın yanı sıra, Sincar'da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar da varlık gösteriyordu.

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri