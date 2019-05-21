Sincan’da mahkûmlar pahalılıktan yakındı
Sincan Cezaevi yerleşkesinde inceleme yapan TBMM heyeti, kantin ürünlerindeki fiyat şikâyetlerini not ederken, şebeke suyuna ilişkin ‘kir ve pas’ nedeniyle de acil önlem alınmasını istedi.
TBMM Cezaevleri İnceleme Alt Komisyonu’nun Sincan Cezaevi İnceleme Raporu yarın üst komisyonda görüşülecek. Komisyon kadın, çocuk ve yüksek güvenlikli tipleriyle 5 bin 672’si tutuklu, 2 bin 902’si hükümlü olmak üzere 8 bin 574 kişinin bulunduğu cezaevinde ayrıntılı inceleme yaptı.
KAPASİTENİN ÜSTÜNDE
Mahpusların özellikle ‘yargı kararlarından memnuniyetsizlik, nakil taleplerinin yerine getirilmemesi, başta suların temiz olmaması olmak üzere fiziki koşulların yetersizliği ve kurum personelince keyfi tutum ve davranışlardan’ yakındığı belirtildi. Komisyon raporundan bazı değerlendirmeler şöyle:
“Kantinde satılan ürünlerin pahalı olduğu şikâyetleri ile aile ve avukat görüşme sürelerinin arttırılması taleplerine dikkat çekilmiştir. Hükümlü ve tutuklulularla yapılan görüşmelerde genel olarak sıcak su, hijyen, kapasite fazlalığı gibi fiziki yetersizlikler üzerine yoğunlaşıldığı görülmüştür. Bazı odaların soğuk ve bazı odalarda da yoğun bir rutubet kokusunun olduğu, odaların fiziki koşullar itibarıyla kısmen iyileştirmeye muhtaç olduğu gözlenmiştir.
PASLI SU AKIYOR
Çocuklarıyla kalan hükümlü ve tutuklu kadınlar, çocukların ihtiyaç duydukları gıdaların temininde kimi sorunların yaşandığından, hastane sevklerinin gereği gibi yapılmadığından ve özellikle ortak alanların ısınmasında sorunlar yaşandığından şikâyet etmişlerdir. Özellikle kullanılan suyun büyük bir bölümünün kirli ve paslı olması nedeniyle kullanıma elverişli olmadığına dair şikâyetler yoğun olarak dile getirilmiştir. Kirli-paslı su şikâyetlerinin ivedi biçimde giderilmesi büyük önem arz etmektedir.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle