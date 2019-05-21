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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU/ANKARA
21.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sincan’da mahkûmlar pahalılıktan yakındı

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Sincan’da mahkûmlar pahalılıktan yakındı

Sincan Cezaevi yerleşkesinde inceleme yapan TBMM heyeti, kantin ürünlerindeki fiyat şikâyetlerini not ederken, şebeke suyuna ilişkin ‘kir ve pas’ nedeniyle de acil önlem alınmasını istedi.

TBMM Cezaevleri İnceleme Alt Komisyonu’nun Sincan Cezaevi İnceleme Raporu yarın üst komisyonda görüşülecek. Komisyon kadın, çocuk ve yüksek güvenlikli tipleriyle 5 bin 672’si tutuklu, 2 bin 902’si hükümlü olmak üzere 8 bin 574 kişinin bulunduğu cezaevinde ayrıntılı inceleme yaptı.

KAPASİTENİN ÜSTÜNDE

Mahpusların özellikle ‘yargı kararlarından memnuniyetsizlik, nakil taleplerinin yerine getirilmemesi, başta suların temiz olmaması olmak üzere fiziki koşulların yetersizliği ve kurum personelince keyfi tutum ve davranışlardan’ yakındığı belirtildi. Komisyon raporundan bazı değerlendirmeler şöyle:
“Kantinde satılan ürünlerin pahalı olduğu şikâyetleri ile aile ve avukat görüşme sürelerinin arttırılması taleplerine dikkat çekilmiştir. Hükümlü ve tutuklulularla yapılan görüşmelerde genel olarak sıcak su, hijyen, kapasite fazlalığı gibi fiziki yetersizlikler üzerine yoğunlaşıldığı görülmüştür. Bazı odaların soğuk ve bazı odalarda da yoğun bir rutubet kokusunun olduğu, odaların fiziki koşullar itibarıyla kısmen iyileştirmeye muhtaç olduğu gözlenmiştir.

PASLI SU AKIYOR

Çocuklarıyla kalan hükümlü ve tutuklu kadınlar, çocukların ihtiyaç duydukları gıdaların temininde kimi sorunların yaşandığından, hastane sevklerinin gereği gibi yapılmadığından ve özellikle ortak alanların ısınmasında sorunlar yaşandığından şikâyet etmişlerdir. Özellikle kullanılan suyun büyük bir bölümünün kirli ve paslı olması nedeniyle kullanıma elverişli olmadığına dair şikâyetler yoğun olarak dile getirilmiştir. Kirli-paslı su şikâyetlerinin ivedi biçimde giderilmesi büyük önem arz etmektedir.”

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