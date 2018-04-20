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    Sınava 996 bin başvuru

    EĞİTİM SERVİSİ
    20.04.2018 - 23:40 | Son Güncelleme:

    Mİllİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 1 milyon 175 binin üzerinde 8’inci sınıf öğrencisi olduğunu hatırlatarak, 2 Haziran’da yapılacak, isteğe bağlı merkezi sınav için 996 bin başvuru olduğunu açıkladı.

    AA Editör Masası’na konuk olan Bakan Yılmaz, özetle şunları söyledi: “1 milyon 175 binin üzerinde öğrencimiz var, başvuru 996 bin. Çok büyük bir oran. TEOG kaldırıldıktan sonra sorulan şuydu, ‘Hakkari’deki bir çocuğa fırsat eşitliği sağlayacak mısınız?’ Hakkari’deki evladıma sınavla alan, özel bir proje uygulayan okullara da pekâlâ girebilme imkânını tanıyacağız. Hiçbir tercihte bulunmasa da öğrencilerin okula kaydı olacak. Merkezi yerleştirme sınavıyla öğrenci alan 1.366 okulun dışındaki 64 bin liseyi karalama, gölgede bırakma yaklaşımı var. Sınavlı ve sınavsız girilen okullar arasında eğitim farkı olmayacak. Ağırlığı ve önceliği yüzde 90’lık bölümde kalan okullara vereceğiz. TEOG’un kaldırılmasından sonra ‘taşınmalar başlayacak’ eleştirileri oldu. İlkokullar ve ortaokullarda adrese dayalı kayıt yapıyoruz. “Çocuğumu bu okula kaydettireceğim, onun için taşınıyorum” diyenler olabilir ama bu geneli ifade etmeyecektir.”

    Etiketler: MEB , ismet yılmaz , gazetehaberleri , gündem
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