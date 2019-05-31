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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Sınav öncesi LGS örnek soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor

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Sınav öncesi LGS örnek soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor

LGS'ye artık saatler kala internet üzerinden örnek soruları çözmek isteyen binlerce kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın her ay yayımladığı soruları araştırıyor. İşte, 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS öncesi örnek sorular hakkında bazı bilgiler

Öğrencilerin sınav havasına daha rahat girebilmeleri ve sınav yapısını kavrayabilmeleri için önem arz eden LGS örnek soruları, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerin sürpriz yaşamaması için her ay yayımlanması direktifini verdiği örnek sorular, sayısal ve sözel bölüm olarak ayrılıyor. 

SINAVDA KAÇ SORU OLACAK?

Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısalalandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülükile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

LGS MAYIS AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI

LGS MAYIS AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI

NİSAN AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

NİSAN AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

ŞUBAT AYI ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

MART AYI ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

OCAK AYI ÖRNEK SORULARI

KASIM AYI ÖRNEK SORULARI

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