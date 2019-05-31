Sınav öncesi LGS örnek soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor
LGS'ye artık saatler kala internet üzerinden örnek soruları çözmek isteyen binlerce kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın her ay yayımladığı soruları araştırıyor. İşte, 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS öncesi örnek sorular hakkında bazı bilgiler
Öğrencilerin sınav havasına daha rahat girebilmeleri ve sınav yapısını kavrayabilmeleri için önem arz eden LGS örnek soruları, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerin sürpriz yaşamaması için her ay yayımlanması direktifini verdiği örnek sorular, sayısal ve sözel bölüm olarak ayrılıyor.
SINAVDA KAÇ SORU OLACAK?
Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.
Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısalalandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.
Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülükile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecektir.
LGS MAYIS AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI
LGS MAYIS AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI
NİSAN AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN
NİSAN AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN
ŞUBAT AYI ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN
MART AYI ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN
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