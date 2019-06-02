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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.06.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Sınav öncesi fotoğraf tartışması

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Türkiye genelinde yapılan 2019 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 15 yaşından büyük olan öğrencilerden nüfus cüzdanlarında fotoğrafları olmayanlar sınava alınmadı. Sınava alınmayan öğrencilerin aileleri yetkililerle tartıştı.

Türkiye genelinde yapılan ve sabah saat 10.00'da başlayan 2019 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda 15 yaşından büyük olan öğrencilerden yapılan kontrollerde nüfus cüzdanlarında fotoğrafları olmayanlar sınava alınmadı. Melikgazi ilçesine bağlı Nuri Has Ortaokulu'nda aynı sıkıntıyı yaşayan veliler, "Sınav kağıdında fotoğrafı var, TC kimlik numarası da tutuyor ama kızım sınava alınmadı. Gerekçe olarak kimlikte fotoğrafı yokmuş. Böyle bir bildiri de okul tarafından yapılmadı. Okuldan bildiri olsa itiraz etmeyiz ama bu konuda hiç bir bildiri yapılmadı. 16 yaşından 3-4 gün almış içeriye almıyorlar" dedi.

Sınav öncesi fotoğraf tartışması

Sınava giremeyen bir öğrenci ise, "Kuralları okudum. Fotoğraf onaylı öğrenci belgesi ve kimlik isteniyor. Kimlikte fotoğraf istendiği yazmıyor ama buna rağmen bizi hiç bir şekilde içeri almıyorlar. Mağduruz" diye konuştu.
Sınav öncesi fotoğraf tartışması

Okul bahçesinde sınava giremeyen öğrencilerin velileri ve diğer veliler arasında da yüksek sesle konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Görevli polis memurları, sınava giren öğrencilerin dikkatinin dağılacağı ve rahatsız olacağı nedeniyle okul bahçesinde bulunan tüm velileri dışarı çıkardı. Bu sırada sınava giren ve doğum tarihi 12.05.2004 olan yapılan kontrolünde 15 yaşından 20 gün aldığı belirlenen ve sınav salonundan çıkarılan kız öğrenci, "Sınava girdim, 20 gün almışım diye sınavdan çıkardılar tekrar. Sınava başladım, yanlış bakmışlar nasıl yanlış bakarlar?" dedi.

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