Sınav günü İETT ve otobüsler ücretsiz mi?
İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde yüzlerce noktada gerçekleştirilecek olan sınav öncesi öğrencilerin gündemindeki konu otobüsler ücretsiz mi sorusu oldu. Peki,sınava toplu taşıma ile gitmek isteyenler için İETT ve otobüsler ücretsiz mi olacak? İşte, sınav günü otobüsler ve İETT ücretsiz mi sorusunun cevabı
Sınava toplu taşıma ile gitmek isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı hususlardan birisi İETT ve otobüsler ücretsiz mi olacak sorusu oldu. Sınav günü otobüslerin ücretsiz olup olmama durumuna göre yanlarına ulaşım ücreti alacak olan öğrenciler, bu konu hakkında detayları sorgulamaya başladı. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar gereği Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Açık Öğretim Sınavı, Liseye Geçiş Sınavı ve Kamu Personeli Seçme Sınavlarına gireceklere toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. 15 - 16 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrenci ve sınav görevlileri sınav giriş belgelerini veya görevli belgelerini göstererek ücretsiz seyahat edebilecek.
İETT de 15 ve 16 Haziran tarihlerinde öğrenci ve öğretmenlere kolaylık sağlanması amacıyla mevcut seferlere ilave olarak 180 hatta sefer sayısını 1824’e çıkardı. Cumartesi günü için 805, Pazar günü için 1019 ek sefer planlandı.
İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT, özel halk otobüsleri, metro, hafif metro, tramvay ve füniküler, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, şehir hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ücretsiz olacak.
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