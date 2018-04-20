'Sınav ertelendi öğrenciler şanslı'

Prof. Dr. Saraç, “Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da Turgut Özal Üniversitesi’nin yapılacağı müjdesinin hatırlatılması üzerine ise Cumhurbaşkanı’nın bunu bir süre önce kendilerine ilettiğini söyleyerek, “Çalışma için önhazırlıkları tamamladık. Ancak bu bir yasama süreciyle nihayet bulacak bir işlem. Biz hazırlıklarımızı yaptık” dedi.