Sınav duası nedir? Sınavlarda başarılı olmak için okunacak dua

Sınavlara girip başarılı olmak isteyenler, sınav dualarının hangileri olduğu konusunda araştırma yaparlar. Bizde burada sizlere sınavda okuyacağınız duayı hem Arapça hem Türkçe olarak verdik. Aşağıda bu duayı bulabilirsiniz.



Sınav Duası Nedir?



Sınav duası, imtihanlara girip başarılı olmak isteyenler için edilen duadır. Başarılı olamama korkusu, heyecana kapılma gibi sorunlar yaşayanlar, bu duayla sebat bulabilirler. Sınavlarda başarılı olmak adına okuyabileceğiniz duayı Arapça ve Türkçe sizler için hazırladık. Okuyacağını bu duayla, sınavda Allah'ın izniyle çalışmalarınızı meyvesini alabilirsiniz.



Sınav Duası Arapçası



Sınavlara girerken şu duayı 3 kez tekrar etmeniz halinde, Allah yar ve yardımcınız olacaktır. İşte o dua.



'Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.' /(İsra 80.ayet)



Bu verilen sınav duasına girerken Arapça okunuş şeklidir. İsterseniz duayı ezberleyebilir, sınava az süre kala okuyarak, heyecanınızı yenebilirsiniz. Korkularınızın Allah'ın izniyle kaybolup gittiklerini görebilirsiniz.



Sınav Duası Türkçe Anlamı



Sınav duasının Türkçe anlamını şu şekilde açıklayabiliriz.



' Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle.' Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunursa, Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.



Sınav Duasının Hikmeti Nedir?



Sınav duasının hikmeti eski alimlerce şöyle açıklanmıştır. Bilinir ki eskiden sınavlar imtihan şekliye anılırdı. Bu dönemlerde İnternet olmadığından, insanlar İslam alimlerinin yanına giderek, duayı isterlerdi. İslam alimlerine göre okunan bu duayla, sınava girecek olan kişi alnının akıyla çıkardı. Çünkü duada Allah'tan alnımın akıyla girmemi ve çıkmamı nasip etme duası bulunuyor. Yine Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğu belirtiliyor.



- Sınava giren kişi bu duayı 3, 5, 7, 9 veya 11 kez okuyabilir. Duanın bu sayılarda okunmasının nedeni, Allah'ın inayetine sığınmaktır. Allah'tan o dar anda yardım dilemektir.



- Sınav duası okuyanlara alimler tarafından bildirilenlere göre melekler yardımcı olurlar. Onların zihinlerini açarak, unutmalarını engellerler. Nitekim alimler sınavlarda unutturan ve vesvese verip heyecanlandıranın şeytan olduğunu söylerler.



- Okunan dua ile şeytan kişiden uzaklaşır. Melekler yardımcı olmaya gelirler.



Sınav Duasıyla İlgili Yanlış Bilinenler



Özellikle bizim toplumumuzda, duaların geneli hakkında yanlış bilinenler vardır. Allah, insanlara biz çabanıza bağladık diyor. Yani insan dünyada ettiği ameller ile diğer tarafta kazançlar elde edebilir. Yine sınav duası okunarak, hiç çalışmamış kişinin başarılı olması, na mümkündür.



Çünkü dualar çalışmayanların kazanmalarını sağlasalardı, emek verenlerin alın terleri boşuna gitmiş olurdu. Bu yüzden, insanın kendisini kandırması yerine, kendi gücüne göre çalışması, emek vermesi, sonra bu duayla Allah'a sığınması çok daha hayırlı olur.



Sınav Duası Kazandırır mı?



Hayır. Sınav duası, kazanmak için yapılmaz. Herhangi bir başarı için kesinlikle yapılmaz. Batılı bilim insanlarla dualarla değil, çalışarak bir yerlere vardırlar. Allah der ki herkesin çalışmasının karşılığını veririz. Sınava girmeden her gün bol bol uyumak, herhangi bir zahmete girmemek, sonrada bu duayla kazanmak mümkün değildir.



Böyle bir beklentinin içerisinde giren, haşa ve kella Allah'la pazarlık etmiş gibi olacaktır. Dua safi niyetle okunmalıdır. Mümkünse abdest alınmalı ve öyle okunmalıdır. Mümkün değilse abdest alınmadan da okunabilir. Ama çalışarak sınava girilmesi halinde, sınav kazanılabilir. Tabi bunda da hayır var niyeti taşınmalıdır. Çünkü Allah her şey daha iyi bilen ve işitendir.



Sınav duası Türkçesi, Arapçası bu şekildeydi. Faziletleri unutulmamalı, asıl niyetten hangi amaçla olursa olsun, sapılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki dünya hayatı geçicidir. Bu hayat için ahiri hayatın lezzetleri harcanmamalıdır.