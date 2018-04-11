Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sinan'ın hamamına restorasyon ödülü

    Sinan'ın hamamına restorasyon ödülü

    Ömer ERBİL
    11.04.2018 - 22:55 | Son Güncelleme:

    Mimar Sinan’ın ustalık dönemi eserlerinden Kılıç Ali Paşa Hamamı, aslına uygun restorasyonuyla ödüle layık görülmeye devam ediyor. 2017 yılı Europa Nostra mimarlık ödülünden sonra hamam bu akşam Türkiye Yerel Ödülü’nü alacak.

    Sinanın hamamına restorasyon ödülüMimar Sinan’ın eserlerinden olan 16. yüzyıl yapısı Kılıç Ali Paşa Hamamı beş yıl öncesine kadar bir çöplüğü andırıyordu. 7 yıl süren restorasyonla hamam orijinal haline döndürüldü. Kubbesini otların sardığı tarihi hamama ait orijinal parçalar çevredeki arkeolojik kazılarda ve bodrumlarda bulundu. 2017 yılı Europa Nostra mimarlık ödülüne layık görülen tarihi yapının Türkiye Yerel Ödül töreni bu akşam yapılıyor. Restorasyonu gerçekleştirilen Mimar Cafer Bozkurt ile hamam olarak faaliyetini sürdüren yapıyı gezdik.

    Kılıç Ali Paşa Hamamı Mimar Sinan tarafından ustalık döneminde yapıldı. Tophane’de, Osmanlı donanmasının güçlü komutanlarından Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa tarafından inşa ettirildi. Leventlere hizmet vermesi amacıyla 1578-1583 tarihleri arasında inşa edilen Kılıç Ali Paşa Hamamı, gün ışığını geçiren geniş ve görkemli kubbesi, dış cepheden rahatlıkla fark edilebilen harika siluetiyle Mimar Sinan mührünü taşıyor. Tarihi hamam uzun yıllar metruk ve virane halde hamam hizmeti vermeyi sürdürmüştü. Kubbesinde otların bittiği, duvarlarında ağaçların yeşerdiği tarihi yapı muhdes (sonradan eklenen) binalarla artık çökmenin eşiğine gelmişti. Asırlar içinde yaşanan depremlerin de etkisi binada büyük tahribata neden olmuştu.

    Ödüllü restorasyonMimar Sinan’ın eserlerinden olan 16. Yüzyıl yapısı Kılıç Ali Paşa Hamamı beş yıl öncesine kadar bir çöplüğü andırıyordu. Kubbesinde ağaçların yeşerdiği tarihi hamamdan tam 1500 metreküp moloz atıldı. Hamama ait orijinal parçalar çevredeki arkeolojik kazılarda ve bodrumlarda bulundu. Beş yıl süren restorasyon sonrasında hamam orijinal haline döndürüldü. Bu haliyle hem ülkemizde hem de Avrupa’dan ödüller aldı. 2017 yılı Europa Nostra mimarlık ödülüne layık görülen tarihi yapının Türkiye Yerel Ödül töreni yarın akşam yapılıyor. Restorasyonu gerçekleştirilen Mimar Cafer Bozkurt ile hamam olarak faaliyetini sürdüren yapıyı gezdik.
    daha fazla video için



    ŞADIRVAN BAHÇEDE GÖMÜLÜ ÇIKTI
    Hamam, 2005 yılında işadamı Nuraddin İren tarafından satın alındı. Hamamın etrafını saran gecekondu tarzı yapılaşmaların temizlenmesi 3 yıl sürdü. Yaklaşık 7 sene kapsamlı bir restorasyon süreci yaşadı. Tam 1500 metreküp moloz ve çöp atıldı. Yapının hem içinde hem de bitişik dış duvarlarına kaçak yapılar kondurulmuştu. Sıcaklık bölümünde duvarlar fayans kaplanmış, beton sıvalarla birçok orijinal taş işçilikleri örtülmüş hatta pencerelerine duvarlar örülmüştü. Soğukluk kısmında olması gereken şadırvandan tek bir mermer parçası görünmüyordu. Şadırvanın parçaları bahçede sürdürülen arkeolojik kazılarda bulundu. Odunluk kısmın deposunda şadırvanın lale formlu mermeri tesadüfen ortaya çıkarıldı.

    Sinanın hamamına restorasyon ödülü

    AYASOFYA HAMAMI ÖRNEK ALINDI
    Sedirlikler, oturma ve sohbet bölümleri tamamen açıkta bırakılarak daha önce kapatılmış olan pencereler ve kemerlerin açığa çıkması sağlandı. Yapıya yük ve zarar vermemek için sistem olarak tamamen ahşap kolon, kiriş ve döşeme öngörüldü. Giriş saçağı orijinalinde de karşısındaki Kılıç Ali Paşa Camisi gibi olduğu tahmin edilerek yeniden tasarlandı. Eski giriş kapısı soyularak orijinal kapı formu korundu. Soyunmalık üstü fener, sıcaklık üstü havalık ve bütün fenerlerde kullanılan fil gözü camlar, Mimar Sinan’ın Ayasofya hamamından örnek alınarak tasarlandı.

    SAĞLIK AÇISINDAN DA SORUNLUYDU
    Mimar Cafer Bozkurt şunları söyledi: ‘‘Çalışır bir hamam olarak alınmıştı ama harabe durumdaydı. Sağlık açısından da kullanılamaz haldeydi. Biz geldiğimizde hamamın içinde iki katlı ahşap yapı vardı. 1930’lu yıllardaki yangında bu yapı çok tahrip olmuştu. Sadece içinde değil dışında da ek dükkânlar ve özgün olmayan yapılar ve özgün yapısı bozulmuş kapı vardı. Sadece 4 özgün dükkân vardı. Onları koruduk. Muhdes çok yapı vardı ve yapı işgal altındaydı. Hepsini temizledik. Bu yapı iki önemli ödül aldı. Ulusal mimarlık ödülü koruma ve yaşatma adına verildi. Geçen yıl da Avrupa Nostra ödülüne layık görüldü.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri