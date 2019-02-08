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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sınamaları atlattık

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Sınamaları atlattık

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen ABD’li iş adamları toplantısında “Trump’ın (ABD Başkanı) özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır. Tüm sıkıntıları, sınamaları, direnç testlerini başarıyla atlattık” dedi.

Erdoğan, özetle şunları söyledi:

İFTİRA KAMPANYALARI

“İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıklara dayalı iniş çıkışlar yaşasak da ortaklığımız pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. İkili ilişkilerimizde önümüze bakmak ve olumlu gündeme odaklanmak istiyoruz. Başkan Trump da bu konuda benimle aynı kanaati paylaşıyor. Ortak temelde ilişkileri kuvvetlenmeyi arzu ediyor. 5 Şubat’ta da Türkiye-ABD çalışma grubu toplantıları Washington’da yapıldı. Suriye’de bölgede terör örgütlerinin istismar edeceği bir otorite boşluğu oluşturmaması son derece önemlidir. Türkiye, ABD’nin çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazırdır.

DEAŞ terör örgütünün bir başka terör örgütüyle ikame etmeye çalışan eski yönetim bakiyesi bazı kesimler baştan beri ülkemiz hakkında kara propaganda yapıyor. Türkiye’nin PKK-PYD-YPG ile mücadelesini Kürtlerle mücadeleymiş gibi göstermeye çalışıyor. Bugüne kadar benim partimde ve kabinemde Kürt bakan arkadaşlarım olmuştur. Bu bizim dinimizin de gereğidir.

TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL EDEMEDİ

Terör örgütünü yerel halkla özdeşleştirmek Kürt kardeşlerimize yapılacak en büyük hakarettir. Bu katil sürülerine arka çıkılması, destek verilmesi, silah ve mühimmata boğulmasını anlamak mümkün değildir. Son dönemlerde 23 bin TIR ve kamyon Suriye’nin kuzeyindeki bu bölgede malum terör örgütüne bunlar getirilmiştir. Mühimmat, araç, gereç, silah vs. vardır. Bunlar kime geliyor? YPG’ye, PKK’ya geliyor. Yakalandıkları zaman bir bakıyoruz ki Amerika’nın silahları. Bunları terör örgütü olarak hala Amerika kabul edemedi. Bizim sıkıntımız burada.

FETÖ elebaşının Pensilvanya’da hiçbir şey olmamış gibi yaşamına devam etmesi milletimizi, şehit ailelerini yaralıyor.

Ülkemize yönelik olarak uygulamaya konulan çelik ihracatımıza dair iki kat arttırılmış gümrük vergilerinin kaldırılmasını istiyoruz. Dünya Ticaret Örgütü Türkiye’yi haklı buldu.” 

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