Şimşek’le sürpriz görüşme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞimşek’le sürpriz görüşme
GeriGündem Şimşek’le sürpriz görüşme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nuray BABACAN / ANKARA  
14.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şimşek’le sürpriz görüşme

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Şimşek’le sürpriz görüşme

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bir süreden beri partiden uzaklaşan isimlerle bir araya gelmeye başladı.

Erdoğan’ın önceki gün, siyaseti bıraktıktan sonra İngiltere’de danışmanlık yapmaya başlayan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le bir araya geldiği öğrenildi. Şimşek’in, Ali Babacan’ın başkanlığını yaptığı yeni harekete yakın olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Erdoğan-Şimşek görüşmesinin iki saat sürdüğü belirtiliyor.

ARACILARIN TALEBİ ÜZERİNE

Siyaseti bıraktıktan sonra İngiltere’de danışmanlık görevi üstlenen ve sık sık Londra’da kalan Mehmet Şimşek konusunda önce temas sağlandı. Yaptığı sözleşme gereği, bir yıl boyunca danışmanlık işi dışında hiçbir görevi kabul edemeyen Şimşek’in aracıların talebi üzerine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya geldiği öğrenildi. Önceki gün partinin genel merkezinde gerçekleşen görüşmenin iki saat sürdüğü öğrenildi. Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin çalışmalarını parti içinde sürdürmesi ve gerekirse danışman olarak kendisinden yararlanılabileceğini dile getirdiği öne sürüldü. Şimşek’in, ekonomideki gelişmelerle ilgili görüşlerini dile getirdiği ancak şimdilik siyasi bir görev üstlenmekten yana olmadığını ifade ettiği belirtildi.

MESAFELİ YAKLAŞIM

Şimşek’in ailesinin Ankara’da olması nedeniyle İngiltere-Ankara arasında sürekli seyahat halinde olduğu biliniyor. Şimşek’in geçtiğimiz süreçte Ali Babacan ve ekibiyle de bir kaç kez bir araya geldiği biliniyor. Babacan’ın geçmişte yakın çalıştığı Şimşek’i yeni harekete davet ettiği, kendisinin de üstlendiği uluslararası danışmanlık görevi nedeniyle önümüzdeki bir yıl boyunca hiçbir siyasi görev üstlenemeyeceğini dile getirdiği belirtiliyor. 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Pençe-2 harekâtıyla ilgili açıklama geldi! İşte ilk fotoğraflar
Uzmanlar Irak’ın kuzeyinde yeni başlatılan operasyonu değerlendi
S-400 teslimatında ikinci gün! Rus uçağı Müred'de
Esenyurt'ta yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı