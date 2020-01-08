Simon Falette kimdir ve hangi takımlarda oynadı?

Simon Falette, 19 Şubat 1992 tarihinde Fransa'nın Le Mans kentinde dünyaya geldi. Babasının teknik direktör olarak görev aldığı FC Tours takımında futbola amatör olarak başlayan Simon Falette, 2007 yılında Lorient takımının alt yapısına transfer oldu.

2012 yılına kadar burada top koşturan Gine asıllı Fransız futbolcu, 2012/2013 sezonunda Stade Lavallois takımına kiralanmıştır. Sonraki sene ise Stade Brest 29 takımına kiralanan Fransız futbolcu, burada beğenilince bonservisi ile birlikte takıma dahil olmuştur.

2016 yılında Metz takımına bonservisi elinde bir şekilde transfer olan oyuncu, 2017 yılında Eintracht Frankfurt takımında 2 milyon 700 bin Euro bedelle transfer oldu.

Stoper mevkinde forma giyen 1,85 boyundaki oyuncu, sol ayağına hakimdir.