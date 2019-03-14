'Simitçi Heykeli'nin simidini kırdılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Simitçi Heykeli'nin simidini kırdılar
GeriGündem 'Simitçi Heykeli'nin simidini kırdılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)
14.03.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

'Simitçi Heykeli'nin simidini kırdılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Simitçi Heykeli'nin simidini kırdılar

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan ve polyesterden yapılan 'Simitçi Heykeli'nin elindeki simit, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Heykelin elinde simit olmadığını fark edenler, olaya tepki gösterdi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Bu heykeller, Muğla'nın 'kültür- sanat kenti' markasını pekiştiriyor. Büyük emek gösterilerek yapılan esere zarar verenleri kınıyorum" dedi.

Menteşe Belediyesi'nce 'Yeşil Alanlarının Temalandırılması Projesi' kapsamında ilçe merkezindeki Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı'nın önüne 'Simitçi Heykeli' yapıldı. Heykelin elindeki simit, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Hatıra fotoğrafı çektirmek için gelenler, heykelin elinde simit olmadığını fark edince tepki gösterdi. Leman Korkmaz (28), "Fotoğraf çektirmeye geldiğimiz zaman simidin koparıldığını gördük. Büyük üzüntü yaşadık. Zarar verenler, emek hırsızıdır. Bunun başka bir tarifi olamaz. Kısa zamanda yenilenmesi gerekiyor; çünkü heykel kötü görünüyor" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş de heykele zarar verilmesine tepki gösterip, kenti zenginleştiren heykellerin beğeniyle karşılanması ve sahiplenilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Gümüş, "Kültür turizminin ön plana çıktığı ilçe merkezini gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, heykelleri görünce belediyemizi ziyaret ederek, teşekkür ediyor. Bu heykeller aynı zamanda Muğla'nın 'kültür- sanat kenti' markasını da pekiştiriyor. Büyük bir emek gösterilerek, yapılan bu esere zarar verenleri kınıyorum. Bunu yapanları bilinçli bulmuyorum. Sanata böyle mi sahip çıkacağız? Kenti zenginleştiren heykellerimizin beğeniyle karşılanması ve sahiplenilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Simitçi Heykelinin simidini kırdılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakıcı artık dayanamadı o görüntüleri kaydetti... Üvey anne dehşeti!

Miras davasında yeni gelişme

'Perişan oldum, kimsenin yüzüne bakamıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: 'Dünyada bir zalim aranacaksa...'