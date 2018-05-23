Şimdiye kadar 7 kişi öldü! Silahlar susmuyor... İşte istenen ceza

Suç örgütleri Sarallar ve Şirinler’in uluslararası çapta bir örgüt olmak için birleşmelerine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma 2 yılda tamamlandı. Lideri Ümit Saral, yöneticilerinin de Şirinlerin olduğu çetenin suçtan kazandıkları parayı paylaşamayınca silahların çekildiği ve 7 kişinin hayatını kaybettiği anlatılan iddianamede Ümit Saral hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



ÇETELER YENİDEN YAPILANDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, organize suç örgütü Sarallar’ın lideri Ümit Saral’ın da aralarında bulunduğu 22’si tutuklu toplam 26 sanık hakkında hazırlanan 140 sayfalık iddianamede şu şu tespitlere yer verildi:



Liderliklerini Ümit Saral ve Mehmet Sabri Şirin’in yaptığı Sarallar ile Şirinler çetesinin arasında husumet vardı. Cezaevindeki Ümit Saral’ın 2012’de serbest kaldı. Eski gücünü toplamak isteyen Ümit Saral, Şirinler çetesinin lideri Mehmet Sabri Şirin ile güçlerini birleştirmek için anlaştı. Ümit Saral birleşen iki örgütün lideri, Kenan Şirin ile Mehmet Sabri Şirin de yönetici oldu. Yeniden yapılanan çete uluslararası uyuşturucu ticaretine başladı.



2013’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda 49 kilogram eroin ele geçirildi. Mehmet Sabri Şirin ile Mehmet Şenkal’e uluslararası uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Yine aynı yıl Kapıkule Tır Gümrük Sahasında yapılan operasyonda çeteye ait 33 kilogram ecstasy ele geçirildi.



İKİ ÖRGÜTÜN HESAPLAŞMASINDA 7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ



Bir süre sonra Ümit Saral ile Şirinler suçtan elde edilen geliri aralarında paylaşmayınca yine kanlı bıçaklı iki grup haline dönüştü. Bunun üzerine Mehmet Sabri Şirin’in Bahçelievler’de oturan kardeşi Kenan Şirin’in evi Ümit Saral’ın talimatıyla 03 Nisan 2013’de kurşunlandı. Daha sonra Kenan Şirin, 24 Ağustos 2016’da Güngören Haznedar’da park halindeki otomobilini çıkarmaya çalışken maskeli iki kişi tarafından göğsü ve boğazından kurşunlanarak öldürüldü. İki çetenin husumetinden dolayı ve yaptıkları eylemlerle farklı zamanlarda Abdullah Özkan, Ahmet Şahin Akyıldız, Hakan Koyuncu, Mehmet Yaşar Akyıldız, Murat Mehmetefendioğlu ve Mustafa Çakar da öldürüldü.



Ümit Saral hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ,“Özel hayatın gizliliğini ihlal” ,” “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet”,” Tasarlayarak adam öldürme”, “Resmi belgede sahtecilik”,” Kastan adam yaralama”,” Nitelikli hırsızlık “,”Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi”,” “Öldürmeye teşebbüs” ve “7 kişiyi tasarlayarak öldürme” suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 74 yıldan 147 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer 25 sanığın benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. İddianame Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.