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    Şimdi yandılar... TBMM harekete geçiyor

    Hürriyet Haber
    11.04.2018 - 11:51 | Son Güncelleme:

    Düğünler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde silahla havaya ateş ederek halkın hayatını, sağlığını ve mal varlığını tehlikeye sokanlara iki yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

    Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan ve ilerleyen günlerde TBMM'ye sevk edilmesi beklenen kanun tasarısı taslağına göre, genel güvenliği tehlikeye sokacak şekilde silahla ateş edenlere verilen hapis cezalarında artış yapılacak.

    Taslağın yasalaşmasıyla, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 170. maddesinde "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" başlığı altında yer alan "Kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünde değişikliğe gidilecek.

    Böylece, cezanın 6 ay olan alt sınırı iki yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak.

    Düğünlerde ve halkın yoğun bulunduğu çeşitli yerlerde havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokanlara bu madde kapsamında ceza verilecek. Bu çerçevede, "magandalara" yönelik iki yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilecek.

    KURUSIKIYLA ATEŞ ETME SUÇ KAPSAMINA ALINIYOR

    Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye düşürme de suç kapsamına dahil edilecek.

    Bu düzenlemeyle de kurusıkı silahla ateş edenlere iki yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

     

     

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    Etiketler: Silah , gündem
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