Şimdi sırada yaşanabilir Afrin

HÜRRİYET’in güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, öncelik Afrin bölgesinde demokratik otoritenin hâkim olduğu bir düzene verilecek, güvenlik ve asayişin sağlanması ilk sırada yer alacak. Bunun için özellikle ilçe merkezinde en yoğun şekilde hareketliliğin olduğu cadde ve mahallelerde kolluk gücü oluşturulacak. Kolluk güçlerinde ağırlık, PYD/PKK’ya karşı durmuş, ÖSO ile birlikte hareket etmiş Kürtlere verilecek. Kolluk güçlerinin ilçe merkezinde sağlayacağı güvenlik kademeli olarak tüm alana yayılacak. Arapların da dahil edileceği kolluk güçlerinin ilk etapta Türk güvenlik güçlerince eğitilmesi planlanıyor.

AŞİRETLERLE GÖRÜŞME

İlçe merkezinde güvenlik ve asayişin sağlanmasında terör örgütü PYD/PKK ile irtibata geçmemiş güvenilir aşiretlerle görüşülüp onların değerlendirmeleri de dikkate alınacak. Güvenlik kaynakları, bu kapsamda terör örgütünden zarar görmemek için Zeytin Dalı harekâtı sürecinde tarafsız kalır gibi görünen aşiretlerle de temas kurulacağını söylediler.

YAĞMACILAR GÖZALTINDA

Güvenlik kaynakları, teröristlerin belirli bir düzen içinde Afrin’den kaçmadıklarını, çoğunlukla sivillerle birlikte Afrin’den çıkış yaptıklarının değerlendirildiğini belirterek, Afrin’den kaçan PYD/PKK’lı terörist sayısının 3 bin 500-4 bin olarak tahmin edildiğini kaydettiler. Afrin’de kalıp ‘uyuyan’ sivil hücre pozisyonuna geçmiş teröristlerin tespit edilmesi için de gereken istihbarat çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Afrin’de etnik ve dini ayrışmayı öne çıkarmaya çalışan provokasyonlar anında bastırılacak. Güvenlik kaynakları, yağmalama girişiminde bulunan 3 ÖSO mensubunun gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Afrin’de PYD/PKK teröründen Suriye dışına kaçmış bölgedeki ileri gelen Kürt kökenlilerin de, kentte hayatın normale dönmesi için halkın öncelikli ihtiyaçlarına yönelik çalışacak il meclisinde görev almaları öngörülüyor. Afrin’de hayatın yeniden normale dönmesi ve burada yaşamı teşvik etmek için gerek Suriye içinde başka yerlere, gerekse de Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış olanların bölgeye taşınması için otobüsler tahsis edilecek. Okulların, hastanelerin ve fırınların açılmasına öncelik verilecek.