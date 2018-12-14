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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Şimdi sırada ilçeler var

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Şimdi sırada ilçeler var

CHP ile İYİ Parti arasında 21 büyükşehirde kurulan ittifakın diğer küçük illerde de yapılması gündeme geldi. Her iki parti işbirliğini genişletmek için ekip oluşturarak çalışmalara başlayacak. İlçeler bazındaki seçmenlerin oy geçişkenliği üzerinde detaylı araştırma yapılacak.

Buna göre örneğin Ankara’da büyükşehirde CHP adayı desteklenecekse, son seçimlerde milliyetçi oyların çoğunlukta olduğu ilçelerde İYİ Parti’nin başkan adayı göstermesi gündeme gelecek. İlk incelemede CHP’nin işbirliği kapsamında aday çıkaracağı 11 ilde İYİ Parti’nin aday çıkarması muhtemel bazı ilçeler şöyle:

İYİ PARTİ İLÇELERİ

“Ankara’da MHP’li belediye Etimesgut’un yanı sıra 2014 yerel seçiminde AK Parti’nin MHP’den kıl payı aldığı Elmadağ, Gölbaşı ve Polatlı’da. Antalya’da; Alanya, Demre, Finike, Kemer, Serik ve Korkuteli. İzmir’de Aliağa ve Kirazlı. Aydın’da, Buharkent, Germencik, İncirliova, Karpuzlu ve Nazilli. Hatay’da Dörtyol. Adana’da Kozan, Pozantı, Feke, Saimbeyli, Sarıçam ve Yumurtalık.”

KAPSAM GENİŞLEYEBİLİR

İYİ Parti’nin işbirliği öncesinde adaylarını açıkladığı Isparta, Afyonkarahisar, Düzce ve Niğde’nin yanı sıra teknik heyetlerin üzerinde çalışma yaptığı Mersin, Ordu ve Erzurum’da CHP de adaylarını açıklayacak.

 İYİ Parti kaynakları, ilçe bazındaki işbirliği çalışmasının 15 gün içinde tamamlanması gerektiğini belirtiyor. Ancak CHP aday belirleme sürecini kısa bir süre içerisinde tamamlamaktan yana. CHP, Parti Meclisi (PM) toplantısıyla belli büyükşehirler dışında adaylarının tamamını açıklamayı planlıyor.

KRİZİ BİTİREN İSİM: AHMET AKIN

CHP’nin adayını ilk açıkladığı büyükşehir Balıkesir olmuştu. Bir aydır çalışmalarını sürdüren Ahmet Akın’ı Kılıçdaroğlu aradı. CHP Lideri, “Ankara yüzünden görüşmeler kilitlendi. Balıkesir’i bırakırsak düğüm çözülecek. Ne dersiniz” dedi. Akın bu sözler üzerine, “Partimin vereceği her karara saygılıyım. Boynumuz kıldan ince. Bir nefer olarak partime hizmet etmeye hazırım” diyerek olumlu yanıt verdi, kriz aşıldı. Kılıçdaroğlu’nun, Akın’ı bir ilçeye aday yapabileceği konuşuluyor.

Bu gelişmeler yaşanırken, CHP’nin 24 Aralık’ta yapılması kararlaştırılan, PM toplantısı 18 Aralık tarihine alındı.

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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