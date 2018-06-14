“Ülkemizin, vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir girişime izin vermeyiz. Nereden gelirse gelsin. Bu tehdidi yok etmek, ülkemizi korumak için Cerablus’a, El Bab’a, Afrin’e gittik mi? Orada terör yuvalarını dağıttık mı? Zulüm gören insanları zulümden kurtardık mı? Şimdi sıra Kandil’de. Orada da terör gruplarının başlarını ezeceğiz. Muhalefet adaylarından terörle mücadele, Türkiye'nin bekası, birliği ve beraberliği konusunda hiçbir söz duydunuz mu? Ama aday olur olmaz Edirne’ye gitti, orada teröre destek veren Selahattin Demirtaş’la görüştü. Sen nasıl Türkiye’nin cumhurbaşkanı olacaksın? Bölücülere, teröristlere destek veren askeri, polisi, vatandaşı şehit edenlere, cenazesine gitmeyenlere ceza veririm diyenlerle sen nasıl yol arkadaşlığı yaparsın? Cumhuriyet’in partisinin düştüğü hale bak Bayburt. Sizi Bayburt bile kurtaramaz, haberiniz olsun.



BOYUN EĞMEDİK

PKK, PYD, DEAŞ sülalesi Türkiye’ye karşı mücadeleye girmiş. Bunların terörle mücadele diye bir dertleri yok. Ama Afrin operasyonunu başarıyla yöneten, zafer sancağını burçlara diken İsmail Metin Temel hakkında laf ederler. Bak ne diyor Bayburt? Bayburt Metin’dir. Temeli sağlamdır. Apoletini sökemezsin diyor Bayburt. Askerine sahip çıkıyor Bayburt. Kimin adına söz veriyorsun kardeşim? Kimlerin gönlünü hoş tutmaya çalışıyorsun? Siz bu yıkım ekibine yol verir misiniz? Teröristle değil terörle mücadele edenlerle uğraşanlara geçit verir misiniz? 16 yıldır şerefle, izzetle ülkemize hizmet ediyoruz. Vesayetçilere, darbecilere ve teröristlere pabuç bırakmadık. Boyun eğmedik. Emanetinizi baş üstünde tuttuk. Milletimizle birlikte direndik ve kazandık. Bizim bu yıkım ekibinden farkımız bu. Biz yaptıklarımız anlatıyoruz. Bunlar ülkenin aydınlık geleceğine yürüyüşü durdurmaktan bahsediyor. Bu aziz millet taş üstüne taş koyanla, laf üstüne laf koyanı çok iyi tanır.”



