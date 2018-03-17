Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk

    Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk

    AA
    17.03.2018 - 01:05 | Son Güncelleme:

    SAMSUN’un 19 Mayıs ilçesinde okuma yazma kursuna katılan 60 yaş üzeri 8 kadın, çocukken giymeyi çok istedikleri siyah önlük beyaz yakalıkla kurslara gidiyor.

    19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi tarafından Çepinler Mahallesi’nde açılan okuma yazma kursuna katılan, yaşları 60 ile 84 arasında değişen 8 kursiyer, özel olarak diktirdikleri siyah önlükleri ve beyaz yakalıkları ile çocukken yaşayamadıkları öğrenciliğin tadını çıkarıyor.

    Kursiyerlerden 27 torun 8 çocuk sahibi Kadriye Bulut (84), okuma isteğinin içinde her zaman olduğunu ancak imkân bulamadığını söyledi. “Çocukken kardeşime baktığım için okula gidemedim. Önlük giymek, okuma yazma öğrenmek içimde bir özlemdi” diyen Bulut, şimdi geç de olsa okuma yazma kursuna başladığı için çok mutlu olduğunu anlattı.

    Kursiyerlerden Nermin Kurt (65) ise çocukken giyemedikleri önlüğü şimdi giyebildikleri için heyecanlı olduklarını ifade etti.

    TORUNLARIM 'ÇOK YAKIŞMIŞ' DEDİ
    Kurt, “Torunlarım beni görünce ‘çok yakışmış, çok güzel olmuş’ dediler” diye konuştu. Kursiyerlerden Hasine Bulut (60) da okuma yazmaya başlayınca askerde olan oğluna mektup yazacağını söyledi.

    Üç çocuk ve 5 torunu olan Seyide Kurt (60) da okuma yazma seferberliğini başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkür etti. Torunlarının okuma yazma kursuna gittiği için çok sevindiğini belirten Kurt, kurs bitince önlük ile çektireceği fotoğrafı evinin duvarına asacağını belirtti. 

    Etiketler: Samsun , Eğitim , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri