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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA
09.08.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Şimdi de o ilde alarm verildi... Belediyeler halkı anonsla uyardı

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Şimdi de o ilde alarm verildi... Belediyeler halkı anonsla uyardı

Aşırı yağışın etkili olduğu Giresun'da, bazı belediyelerce anonslar yapılarak vatandaşlardan meydana gelebilecek sel ve heyelanlara karşı dikkatli olmaları isteniyor.

Birkaç gündür devam eden yağışlar, özellikle sahil kesimindeki bazı ilçeler ile buralara bağlı yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Meteorolojiden "yağışın devam edeceği" yönünde yapılan uyarı üzerine Giresun başta olmak üzere sahil kesimindeki birçok ilçede belediyeler, anonslarla vatandaşlardan "yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını" istiyor.

Öte yandan, Giresun Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gerekli tedbirlerin alındığı belirtilerek, "Bugün beklenen aşırı yağışlar ve yağışlara bağlı sel, heyelan afetlerine karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

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Yüksek kesimlerde ise yağış nedeniyle bazı yollarda sel ve heyelanlar meydana geldi.

Bazı köy yollarının heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandığı, Giresun İl Özel İdaresi ekiplerince buralarda çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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