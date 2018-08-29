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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.08.2018 - 06:46, Son Güncelleme:

Şimdi de 'Bahisbank'.. Binlerce mağdur var, en ünlüsü kayıplara karıştı

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Şimdi de 'Bahisbank'.. Binlerce mağdur var, en ünlüsü kayıplara karıştı

ÇiftlikBank’ın şoku henüz atlatılmamışken, benzer bir skandal da bahis oyunlarında patlak verdi. 800’den fazla sosyal medya hesabı kullanılarak milyonluk vurgun yapıldı.

Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre, saadet zinciri halkalarına yeni örnekler eklenmeye devam ediyor. ÇiftlikBank'ın hasarı henüz atlatılmamışken, benzer oranda cirolara yaklaşan "Bahisbank" türedi. Bu yöntemde de 'Sizin adınıza bahis oynayıp % 40 kazandırıyoruz' vaadiyle üye ve para toplanıyor. Uzun süredir devam ettiği tahmin edilen yapılanmaya on binlerce kişinin para yatırdığı tahmin ediliyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYILIYOR

Tüm saadet zincirlerinde olduğu gibi ilk üyelerine vaat ettiği kazancı dağıtan çete üyeleri belirli bir doygunluğa ulaşınca ortadan kayboluyor. Facebook gibi sosyal medya siteleri üzerinden yayıldığı görünen sistemde "Bahis Kraliçesi" ve "İddaa Kralı" gibi fenomen yüzler yer alıyor.

LÜKS HAYATLARINI PAYLAŞIYOR

Takipçi sayılarının 500 bini bulduğu üyeler lüks hayatlarını üyelerle paylaşıyor. Maçları satın dahi aldıklarını iddia eden dolandırıcılar, son haftalarda kayıplara karışmaya başladı.

EN ÜNLÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Sistemde 800'den fazla sosyal medya hesabının ve 2 milyona yakın üyenin bulunduğu belirtiliyor. Bu hesapların yüzde 50'si ise tek bir merkezden yönetiliyor. Bu alanda en fazla üne sahip olan Bahis Kralı VK isimli kullanıcı geçen hafta geride 5 bine yakın mağdur bırakarak kayıplara karıştı. Savcılığa verilen ortak şikâyet dilekçesinde bu yolla 25 milyon TL para toplandığı ifade edildi.

LİSE ÖĞRENCİLERİ SEÇİLİYOR

Diğer saadet zincirlerinin aksine burada başta lise öğrencileri olmak üzere 12-18 yaş arası gençler hedef seçilmiş durumda. Gençlerin sosyal medya hesaplarına "100 TL'ye üye ol, 10 bin TL kazan" mesajları atan çete üyeleri ağına düşürdükleri gençlerden para sızdırıyor

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