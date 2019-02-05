‘Şımarmayacağız’
Cumhur İttifakı’nın Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, dün Ankara ilçe belediye başkan adayları ve MHP yöneticileri ile birlikte Alparslan Türkeş’in mezarını ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.
Özhaseki, “Biz vefalı insanlarız. Bize bugünleri sağlayan büyüklerimize Fatiha’lar gönderiyoruz. Bir taraftan da bu vatanın bağımsızlığı bölünmez bütünlüğü için canını ortaya koyan yiğitlerimizi de unutmadığımızı göstermek istiyoruz” dedi. Ziyaretin ardından bir restoranda öğle yemeği yiyen heyete hitap eden Özhaseki, şöyle konuştu:
“Bu seçimler sadece belediye seçimi olma ötesinde anlamlar taşıyor. Bir aydır sizler, bizler hep beraber alandayız, gittiğimiz her yerde ‘Cumhur İttifakı’na vurgu yapıyoruz. Niye bir arada olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz, bu işin basit bir al-ver pazarlığı olmadığını defalarca, tekrar ederek anlatmaya çalışıyoruz. Allah izin verirse seçim akşamında zafer yaşayacağız. O gün şükür secdesi yapacağız, şımarmayacağız, sorumluluğumuzu hissedeceğiz, sonra çıkacağız bismillah diyerek bir işe başlayacağız, 5 sene boyunca da koşacağız, hizmet edeceğiz.”
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