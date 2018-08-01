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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DİYARBAKIR (İHA)
01.08.2018 - 17:37, Son Güncelleme:

Silopi’de şok saldırı! Ekipler mahalleye girmek isteyince...

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Silopi’de şok saldırı! Ekipler mahalleye girmek isteyince...

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesine abone tespiti yapmak için giden Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, tespit yapılmasını istemeyen bazı belde sakinleri tarafından engellenerek, saldırıların hedefi oldu. Saldırıyı jandarmalar havaya ateş ederek ve TOMA’larla tazyikli su sıkarak engelleyebildi.

Edinilen bilgiye göre, Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri, abonesiz olarak elektrik enerjisi kullananları tespit etmek ve kullanıcıları yasal mevzuatlar çerçevesinde abone yapmak üzere 4 bin 500 nüfuslu Görümlü beldesine gitti. Jandarmanın da eşlik ettiği ekipler, sabah beldenin Nevru kesimindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra öğlen saatlerinde Yukarı Görümlü kesimine gitmek istedi. Ancak bu sırada beldeye giden yol üzerinde toplanan ve kimlerin kayıt dışı elektrik kullandığını belirleyecek olan tespitin yapılmasını istemeyen yaklaşık 100 kişi, ekiplerin beldeye girerek çalışma yapmasını engelledi.

JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Engellemeye rağmen beldeye girmeye çalışan Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri grubun taşlı saldırısına uğradı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, kalabalığın arasında kalan bazı araçlar atılan taşlar ve tekmeler sonunda büyük zarar gördü. Jandarma, kalabalığı ancak havaya ateş ederek durdurabildi. Olayda yaralanan olmazken beldeye getirilen jandarmaya ait TOMA toplanan kalabalığı tazyikli su sıkarak dağıttı. Yaşanan gerginlik sebebiyle 431 aboneli kullanıcının yanında 400’ü aşkın abonesiz kullanıcının bulunduğu beldedeki tespit çalışmaları şimdilik durdurulurken, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından çalışmalara yeniden başlanacak.

Kısa süre önce de Batman’ın Balpınar beldesine kaçak elektrik kullanımını önleyecek olan Dicle Elektrik yatırımının gerçekleştirilmesini engellemek isteyen bazı belde sakinleri, jandarmaya mukavemet edince biber gazı, tazyikli su ve plastik mermilerle dağıtılmıştı.

Silopi’de şok saldırı Ekipler mahalleye girmek isteyince...


Silopi’de şok saldırı Ekipler mahalleye girmek isteyince...


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