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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
08.10.2018 - 21:52, Son Güncelleme:

Silivri’nin üsteğmenine FETÖ’den dava

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Silivri’nin üsteğmenine FETÖ’den dava

Çok sayıda FETÖ tutuklusunun bulunduğu Silivri Cezaevi’ni korumakla görevli Silivri Cezaevi Tabur Komutanlığı’nda görevli üsteğmen Kerim H. hakkında örgüt üyeliği suçundan iddianame düzenlendi.

Kerim H, 2017 yılından bu yana cezaevi taburunda görev yaptığını belirtti. Üsteğmen Kerim H., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü ankesör soruşturması kapsamında 21 Eylül’de gözaltına alındı. Savcılık, şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütü üye olma’ suçundan iddianame düzenledi.

38 KEZ ARANMIŞ

İddianamede, şüphelinin mahrem imamlar tarafından 2012-2016 yılları içinde Ankara genelinde bulunan 9 farklı büfe, market, bakkal, gazete bayii, iddia bayii gibi işyerlerine ait ücretli kontörlü hatlardan 38 defa arandığının, aynı büfelerden ayrıca çok sayıda değişik rütbedeki jandarma personeline telefon açıldığının tespit edildiği belirtildi. Şüphelinin örgütün mahrem hizmetler sınıfına tabi olduğu kaydedilen iddianamede, “TSK mensubu asker kimliğine rağmen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde bağlı olduğu mahrem imamı tarafından umuma açık yerlerde bulunan kontörlü telefonlardan aranmak suretiyle örgütsel görüşmeler yaptığı, örgütsel buluşma ve toplantılar için buluşma yeri ve zamanı belirledikleri, örgütün sivil mahrem imamlarıyla buluşarak görüştüğü, örgütsel toplantılara katıldığı anlaşılmıştır” denildi.

2017’DEN BU YANA

Kerim H. ifadesinde, 2017 yılında Silivri Ceza İnfaz Kurumu 2. Sevk Bölük Komutanlığı’nda sevk takım komutanı olarak görev yaptığını anlatarak, örgüt içinde kendisinden sorumlu olan yöneticilerin isimlerini de verdi. Şüphelinin, mahrem imamların kendisini ankesörlü/kontörlü telefonlardan aradığını da kabul ettiği belirtildi.

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