Silivri’nin üsteğmenine FETÖ’den dava
Çok sayıda FETÖ tutuklusunun bulunduğu Silivri Cezaevi’ni korumakla görevli Silivri Cezaevi Tabur Komutanlığı’nda görevli üsteğmen Kerim H. hakkında örgüt üyeliği suçundan iddianame düzenlendi.
Kerim H, 2017 yılından bu yana cezaevi taburunda görev yaptığını belirtti. Üsteğmen Kerim H., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü ankesör soruşturması kapsamında 21 Eylül’de gözaltına alındı. Savcılık, şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütü üye olma’ suçundan iddianame düzenledi.
38 KEZ ARANMIŞ
İddianamede, şüphelinin mahrem imamlar tarafından 2012-2016 yılları içinde Ankara genelinde bulunan 9 farklı büfe, market, bakkal, gazete bayii, iddia bayii gibi işyerlerine ait ücretli kontörlü hatlardan 38 defa arandığının, aynı büfelerden ayrıca çok sayıda değişik rütbedeki jandarma personeline telefon açıldığının tespit edildiği belirtildi. Şüphelinin örgütün mahrem hizmetler sınıfına tabi olduğu kaydedilen iddianamede, “TSK mensubu asker kimliğine rağmen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde bağlı olduğu mahrem imamı tarafından umuma açık yerlerde bulunan kontörlü telefonlardan aranmak suretiyle örgütsel görüşmeler yaptığı, örgütsel buluşma ve toplantılar için buluşma yeri ve zamanı belirledikleri, örgütün sivil mahrem imamlarıyla buluşarak görüştüğü, örgütsel toplantılara katıldığı anlaşılmıştır” denildi.
2017’DEN BU YANA
Kerim H. ifadesinde, 2017 yılında Silivri Ceza İnfaz Kurumu 2. Sevk Bölük Komutanlığı’nda sevk takım komutanı olarak görev yaptığını anlatarak, örgüt içinde kendisinden sorumlu olan yöneticilerin isimlerini de verdi. Şüphelinin, mahrem imamların kendisini ankesörlü/kontörlü telefonlardan aradığını da kabul ettiği belirtildi.
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