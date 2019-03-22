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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eren ERMİŞ / İSTANBUL (DHA)
22.03.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Silivri'deki define faciası! 'Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz'

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Silivri'de define aramak için kazdıkları tünelde kalan 2 kişiye ulaşılamadı. Tünelde mahsur kalanların yakınları olay yerinde basın açıklaması yaparak "Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz" dedi.

Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçesinde 12 Mart'ta tarihi eser aramak için kazdıkları tünelde zehirlendiği belirtilen Enes Uçkan ve Cemal Gülgör'e ulaşılamadı.

"OĞLUM BULUNANA KADAR BURADA BEKLEYECEĞİM"

Çalışmaların durdurulduğunu söyleyen Cemal Gülgör'ün annesi Sati Gülgör, "Oğlumun bulunmasını istiyorum. Ama ölü ama diri. Gerekirse burayı alt üst etsinler bulsunlar. Gözaltındakileri serbest bıraktıklarını öğrendik. 3 gün çalışma yaptılar 2 gündür bir şey yapılmıyor. Sesimizi herkes duysun, biz evlatlarımızı istiyoruz. Oğlum bulunana kadar burada bekleyeceğim" dedi.

Baba Satılmış Gülgör ise, "Biz çocuğumuzu istiyoruz. Çalışmalar neden durdu? Bize bir açıklama yapılmıyor" diyerek beklemeye devam edeceğini söyledi.

Mehmet Enes Uçkan'ın teyzesi Suzan Demircan da, "Enes'i bulamıyoruz. Bir tane çocuğumuz var toprağın altında mı üstünde mi bilemiyoruz. Acımız çok büyük" şeklinde konuştu.

Silivrideki define faciası Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz

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