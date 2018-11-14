Silivri'de rezalet! Darbeci yüzbaşı ile avukatı basıldı
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde yer alan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski yüzbaşı, cezaevindeki görüşme odasında avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken basıldı.
Darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Mesut Özel'in derdest edilmesinde aktif görev alan eski yüzbaşı S.B.Ü., ağırlaştırılmış müebbet aldıktan sonra Silivri Cezaevi'ne konuldu.
Akşam Gazetesi'nden Neslihan Keskin'in haberine göre; Eski Yüzbaşı S.B.Ü., 18 Haziran'da, kuzeni de olan avukat A.B.O. ile görüşme odasında konuşurken kamera açısından çıktı.
Şüphelenen infaz koruma memurları odaya girdiklerinde, S.B.Ü. ve avukat A.B.O.'yu cinsel ilişkiye girerken yakaladı.
Eski Yüzbaşı S.B.Ü.'nün koğuşu değiştirilirken, avukat A.B.O. da baroya şikayet edildi. Savcılık iki isim hakkında soruşturma başlattı.
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