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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eren ERMİŞ / İSTANBUL (DHA) - İHA
12.03.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Silivri'de iş adamı çiftlikte ölü bulundu: Kafasına koli bandı sarılmış

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Silivri'de iş adamı çiftlikte ölü bulundu: Kafasına koli bandı sarılmış

İstanbul Silivri’de yaşayan iş adamı Ömer Dinçkal (60), çiftlikte kafasına poşet geçirilmiş ve bantlanmış şekilde ölü bulundu. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Olay, Silivri’nin Çeltik Mahallesi Katar Sokak'ta bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çiftlikte çalışan işçi, eve girdiğinde soğutma sistemleri üzerine fabrikası bulunan Ömer Dinçkal'ı kafasında koli bandı sarılı halde hareketsiz yatarken gördü. Personel tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 60 yaşındaki iş adamı Ömer Dinçkal'ın öldüğü belirlendi.

Jandarma ekipleri çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Olay üzerine bölgeye Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan ve İstanbul Avrupa Yaka Komutanı Albay Hasan Hüseyin Güzeldal da geldi. 

İş adamının cenazesi nöbetçi savcının incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Dinçkal'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Silivri'de iş adamı çiftlikte ölü bulundu
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