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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,(DHA)
03.11.2019 - 21:03, Son Güncelleme:

Silivri’de feci kaza: Aynı aileden 2 ölü, 3 yaralı

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Silivri’de feci kaza: Aynı aileden 2 ölü, 3 yaralı

 Silivri D100 Karayolunda bir otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere adeta ok gibi saplandı. Kazada aynı aileden 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden çocuğun ikizi ise kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Çanta Mahallesinde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ istikametinde seyir halinde olan Abdullah M. idaresindeki 07 SV 362 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazayı gören trafikteki diğer sürücüler bir yandan aileye yardım etmeye çalıştı, bir yanda da sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne Gülay M. ve oğlu Muhammed Umut M. (14) ile birlikte İbrahim M.'ye (6) müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise araçta sıkışan baba Abdullah M. ile kızı Buğlem M.'yi (6) çıkarmak için çalışma başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve oğulları hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışan baba ve kızı ise Silivri itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından ağır yaralı baba ve kızı da hastaneye kaldırdı.

İKİZ KARDEŞLERİ KAZA AYIRDI

Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından baba Abdullah M., anne Gülay M ile birlikte çocukları Muhammet Umut M. ve ikiz kardeşler Buğlem ile İbrahim M. hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye gelen baba Abdullah M. ve kızı Buğlem M. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve oğullarının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

BARİYERLERİ KESİLDİ

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda yoğunluk oluştu. Olay yerine gelen ekipler, yoğunluğu azaltmak için bir süre trafiğin akışını ters şeritten verdi. Yaralıların kaldırılmasının ardından itfaiye ekipleri bariyerleri keserek aracı çıkarttı. Aracın kaldırılmasıyla birlikte trafikte oluşan yoğunluk normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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