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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.10.2018 - 18:01, Son Güncelleme:

Silivri'de doğal gaz boru hattı patladı

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr

Kuzey Marmara Otoyolu’nun çalışmaları sırasında Silivri’nin Akören ile Kadıköy mahalleleri arasından geçen doğalgaz ana hattında patlama oldu. Alevler onlarca metre yükseğe çıkarken, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada ise yangına Avcılar, Mimarsinan, Çatalca ve Silivri itfaiye gruplarından ekiplerin yönlendirildiği ve boru hattına gazın kesilmesiyle beraber yangının kontrol altına alındığı duyuruldu. İBB ayrıca yangının İstanbul'da gaz dağıtımını etkilemediğini açıkladı.

Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı çalışmalarının yapıldığı Silivri’nin Akören Mahallesi ile Kadıköy Mahallesi arasında, saat 17.30 sıralarında doğalgaz patlaması oldu.

Alevler onlarca metre yükseğe çıkarken, yakındaki Akören, Kadıköy ve Çatalca’nın İnceğiz mahallelerinde vatandaşlar sokağa döküldü. Büyük panik yaşandı. Bölgede çalışan bir işçi, “Patlamaya uzak bir noktadaydım. Alevleri görünce uçak düştü zannettim” dedi.

Patlamanın ardından doğalgaz hattında yangın çıktı. Alevler yaklaşık 20 metreye yükseldi. 

İBB'den yapılan yazılı açıklamada ise, “Çatalca’da açık arazide boru hattında patlama meydana geldi. Yangına İstanbul itfaiyesi Avcılar, Mimarsinan, Çatalca, Silivri grupları 12 araç 45 personel ile müdahale ediyor. Patlamanın İGDAŞ boru hattında olmadığı tespit edildi. Patlamanın nedeni ve hat bilgileri araştırılıyor. İlk bilgilere göre olayda ölen ve yaralanan yok. Çatalca’da meydana gelen olay boru hattının kapatılmasıyla kontrol altına alındı. Yangın İstanbul gaz dağıtımını etkilemiyor. İtfaiye ekipleri çevre güvenliği sağlıyor” denildi.

KÖY İÇİN TEHDİT YOK
Silivri Akören Köyü Muhtarı Hüseyin Ergün ise, "Yangın köyün 3- 4 kilometre dışında çıktı. Yangın 10-15 metrelik alanda etkili, köy için bir tehdit yok. Güçlü bir patlama duyduk. Sebebini bilmiyoruz. Yetkililer ve çok sayıda itfaiye olay yerinde çalışıyor" dedi.

"AMBULANSLAR ÖNLEM AMAÇLI OLARAK GELDİ"
Öte yandan CNN Türk kanalına telefon bağlantısı gerçekleştiren Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da, "Güvenlik önlemleri alındı. Patlama, yerleşim yerine uzak. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ediyor. Ambulanslar önlem amaçlı olarak geldi" dedi.

BOTAŞ'TAN AÇIKLAMA: GAZ KESİNTİSİ SÖZ KONUSU DEĞİL
Patlamaya ilişkin BOTAŞ'ın yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ili Silivri İlçesi Gazitepe Mahallesi kırsalında yer alan BOTAŞ Ana İletim hattında 06 Ekim 2018 tarihinde saat 17:30 civarında sebebi alt yapı çalışmaları olarak tahmin edilen bir patlama meydana gelmiştir. BOTAŞ Gaz Kontrol Merkezinden gerekli hat vanalarına müdahale edilerek, bölgedeki vanalar kapatılmış ve gaz akışı durdurulmuştur. Yangın Kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarının ardından ivedilikle tamir çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış olup, ülkemizin iletim sistemi doğu arz kaynaklarından beslenmek suretiyle hiçbir bölgemizde herhangi bir gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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