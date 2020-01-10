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DHA-Uğur Samet AVCI
Haber Giriş: 10.01.2020 - 17:10,Son Güncelleme:/

Silivri'de çatı yangını

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Silivri'de çatı yangını

Silivri’nin 4 katlı evin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Çanta Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 4 katlı binanın çatısında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri, Gümüşyaka ve Çanta itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


 

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