Silivri sahilleri ‘mükemmel’ raporu aldı
İSKİ tarafından 3 yıl önce deniz suyunu temizlemek için hizmete sokulan arıtma tesislerinin ardından Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre İstanbul’da Silivri’nin denizi temizlendi.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Silivri’nin 5 plajında deniz suyunun temizlik ölçümleri ‘mükemmel’, 3 plajında ise ‘iyi’ seviyesinde çıktı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbullulara “Silivri’de muhteşem bir deniz İstanbulluları bekliyor. Hafta sonlarınızı değerlendireceğiniz, denize gireceğiniz şirin ilçemize gelin” diye seslendi. Yılmaz, Silivri sahilinde 250 teknelik bir yat limanı, soyunma kabinleri, duşları, sosyal tesisleri ile mavi bayraklı 8 plajı devreye sokmak, organik ürünlerin satıldığı köy pazarları oluşturmak gibi projelerle Silivri’yi İstanbulluların bir kaçış rotası haline getirmeyi planladıklarını da söyledi.
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