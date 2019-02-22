Silivri çiçek merkezi olacak
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Silivri ve Çatalca’da devam etti.
Af isteyen bir vatandaşa yanıt veren Yıldırım, “MHP teklif verdi ama çok çalışılması lazım üzerinde. Kamu vicdanı nasıl rahatsız olmaz, onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur” dedi. Silivri garajında taksiciler tarafından karşılan Yıldırım, bölgede kullanılan kırmızı taksinin direksiyonuna geçti. Yıldırım garaj çalışanlarını ziyaret ettikten sonra ayakkabılarını boyattı. Otogar çıkışında Silivri Kız İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Zeynep Sude tarafından okula davet edilen Yıldırım, vakit darlığı sebebiyle daha sonra uğrayabileceğini söyledi. Öğrencinin “‘Gönül belediyeciliği diyordunuz’ nasıl olacak o zaman? Geleceğin aile bakanıyım ben” sözlerinin ardından okul önüne kadar giden Yıldırım, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
HIZLI TREN SÖZÜ
AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Yıldırım, burada toplanan kalabalığa seslendi. Silivri’yi İstanbul’un çiçek merkezi yapacaklarını söyleyen Yıldırım, “Sadece çiçekçilikten 4 bin kişi iş sahibi olacak. İstanbul’un çiçeğini başka şehirlerden alıyoruz. Burnumuzun dibinde, Silivri’de çiçekçilik köyü var. Şimdi onu genişleteceğiz. Bütün İstanbul’u süsleyecek çiçekleri de Silivri’den almış olacağız. 4 bin kardeşimiz buradan ekmek yiyecek” dedi. Silivri’nin önemli beklentilerinden birinin hızlı tren olduğunu söyleyen Yıldırım,” Onu da yapıyoruz. Silivri’den Edirne’ye hızlı tren yapılıyor. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Silivri temaslarında AK Parti’nin ardından MHP ilçe başkanlığına uğrayan Yıldırım, sahile geçerek balıkçı esnafını da ziyaret etti. Balıkları inceleyen Yıldırım, eline aldığı bir balığın solungaçlarını göstererek, “Ne kadar kırmızı olursa o kadar tazedir” dedi. Hangi balığı daha çok sevdiği sorulan Yıldırım, “Hepsini” yanıtını verdi.
Yıldırım, Silivri’den sonra Çatalca’ya geçti. AK Parti ve MHP Çatalca ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Yıldırım, Çatalca Meydanı’nda toplanan kalabalığa seçim otobüsü üzerinden hitap etti. Yıldırım, “Biz mümkün mertebe aday olduğumuz ilin konularını konuşacağız. Siyaseti genel başkanlar yapsın. Bizim işimiz İstanbul. Bizim işimiz Çatalca” dedi.
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