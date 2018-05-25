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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.05.2018 - 15:30, Son Güncelleme:

Silikon lekesi nasıl temizlenir?

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Silikon lekesi nasıl temizlenir?

Silikon lekeleri tadilat yapanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bulaştığı yerden oldukça zor çıkmasıyla bilinen inatçı silikon lekelerini, genellikle cam yüzeyler ve kumaştan temizlemek bir hayli uğraş gerektiriyor. Peki, Silikon lekesi nasıl çıkar? Silikon lekesi nasıl temizlenir?

Günlük hayatta en sık karşılaşılan lekelerden biri de silikon lekesi, kadınlardan ziyade tadilat ve onarım işleriyle uğraşan erkeklerin karşılaştığı bir problem olan silikon lekeleriyle baş etmek için birkaç yol var. İşte, silikon lekelerinden kurtulmanız için birkaç öneri ve püf noktaları…

SİLİKON LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Silikon lekesi bütün yüzeylerde aynı etkiyi göstermez. Bazı yüzeylerde bistüri, jilet tarzı bıçaklarla kazımak faydalı olabilir ancak bazı yüzeylerde de cam kaporta gibi yüzeylerde çiziklere sebep verebilir. Aracınızın lambası, kaportası veya plakası gibi alanlarda önceden kullanılmış silikonları temizlemek için birden çok yol bulunmaktadır.

Önce Isı tabancası veya saç kurutma makinası ile ısı uygulayarak ve pasta ile nazikçe ovalayarak silikon kalıntıları kaldırmanız mümkün. Silikon üzerine sıcak su dökmeyiniz bu silikonu yumuşatıp diğer yüzeylerde leke bırakmasını sağlayabilir. Bunun yerine farklı bir yöntem olarak Tiner veya aseton ile pamuk yardımı ile de çıkabilirsiniz.

Koltuğunuzda veya kıyafetinizde silikon lekesi bulunuyorsa lekeye su dökmemenizi öneririz. Eğer silikon lekesine su dökerseniz kumaşa iyice işleyebilir bu sefer temizlemek daha da güç bir hale gelebilir. Bunun yerine koltuğunuza veya kıyafetinize dökülen silikon lekesinin bulunduğu yeri aseton yardımı ile nazikçe temizleyebilirsiniz. Bunu bir bez yardımı ile yapabilir, kıyafete veya koltuğa zarar vermeden temizleyebilirsiniz. Eğer kumaşın zarar gördüğünü fark ediyorsanız, aseton yerine kuru temizleme yöntemleri de kullanabilirsiniz.

Cam nesnelerde bulunan silikon lekeleri için belirli temizleme işlemleri vardır. Bu işlemler her zaman en doğru şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde cam yüzeylerde çizilmeler oluşabilir. Cam yüzey de ki silikon lekesi kurumaya başlamışsa silikon leke tam anlamıyla kurumadan öncelikle herhangi bir ucundan tırnak yardımı ile kaldırılmalıdır. Bu şekilde cam yüzeyden koparılmadan kaldırılabilir.

Eğer bu yöntemden sonuç alamadıysanız, sert plastik nesne veya cama zarar vermeyecek bir tereyağı bıçağı ile camı çizmeden kazabilirsiniz. Yüzeyde kalan küçük lekeleri de ıslak mendil veya bez yardımıyla tamamen silebilirsiniz.

 

 

 

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