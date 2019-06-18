Silifke'de selde yollar çöktü
Mersin'in Silifke ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen selde bazı grup yolları çöktü.
Silifke ilçesine bağlı Mara Yaylası'nda etkili olan yoğun yağış nedeniyle kısa sürede sel meydana geldi. Sel suları aktığı bölgede mahallelerin ulaşımını sağlayan grup yollarına zarar verdi. Bazı grup yollarında yağış ve sel suları nedeniyle çökmeler meydana geldi. Sürücüler bölgeden kontrollü şekilde geçmeye çalışırken, hastayı almaya giden ambulans ise geri dönmek zorunda kaldı. Kamyonun yol ortasında kalmasıyla, trafikte kısa bir süre aksadı. Bölgede yağış devam ediyor.
MUT'TA SEL
Mersin'in Mut ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldi. İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki mahallenin hal olarak kullanılan alanına yağmurla birlikte dağdan gelen selde, araçlar hasar gördü. Evlerde hasarın oluşmadığı mahallede yağmur sürüyor.
ERDEMLİ'DE YOLLAR ÇÖKTÜ
Erdemli ilçesinde etkili olan sağanakta ise yollarda çökme meydana geldi. İlçeye bağlı Karahıdırlı, Köserelli, Küstülü, Hüsametli ve Kızılen mahallelerinde yağmur, sele dönüştü. Mahalleler arası ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Yaylaya giden Halil Topçu, "Aniden Devrent mevkisinde yağmur şiddetlendi. Birden yağmur suları sele çevirdi. Yağmur sularının sele dönüşmesi ile birlikte sular yollara taştı. Selin şiddeti nedeniyle asfaltlarda hasar meydana geldi. Asfalt yarılarak yollar ulaşıma kapandı. Bizler güçlükle yolumuza devam ettik" dedi.
Yolların kapandığının bildirilmesi üzerine Karayolları 5'inci Bölge Müdürlüğü 52'nci Şube Şefliği ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma çalışması başlattı.
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