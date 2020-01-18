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Atike CEYLAN KAÇAR (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2020 - 12:30,Son Güncelleme:/

Silifke’de öğrencilerin kar keyfi

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Silifke’de öğrencilerin kar keyfi

MERSİN’in Silifke ilçesinde yarı yıl tatili nedeniyle karnelerini alan öğrenciler, Silifke Belediyesi tarafından kamyonla getirilen kar ile eğlenceli anlar yaşadı.

Silifke’de öğrencilerin kar keyfi

Silifke Anıt Meydanı’na getirilen karların üzerinde yüzlerce çocuğun aileleriyle bir araya gelip doyasıya kartopu oynadılar. Ardından bazı vatandaşlar karlı pekmez yemenin tadını çıkartırken bazıları ise sucuk ekmeği tercih etti. Çocukların aralarına alarak kartopu oynadığı Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, çocukluğuna döndüğünü yaklaşık 30 yıldır kartopu oynamadığını söyledi.

 

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