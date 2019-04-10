Şile'de feci kaza: 3 yaralı
Şile otoyolunda yağmurla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak çimenlik alanda takla atarak durabildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 13:00 sıralarında Şile Otoyolu Ümraniye istikameti Ömerli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 LDJ 78 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal Akgül, yoğun yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkarak kaymaya başlayan araç bariyerleri aşarak takla attı. Ters olarak duran otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Akgül ve araçta bulunan iki kadın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Kazada yaralanan ambulans yardımı ile Sancaktepe Devlet Hastane’sine, otomobilin sürücüsü Akgül ise Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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