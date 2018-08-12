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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA)
12.08.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

Şile yolunda trafik kazası: Araçtan yola fırladı

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ÜMRANİYE-Şile yolunda bir aracın sıkıştırdığı sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araca çarptı. Kazada sürücünün yanındaki bir kadın yola fırlayarak yaralanırken yakınları sinir krizi geçirdi. Kazaya karışan diğer araçtaki bir kadın da uzun süre kazanın şokunu atlatamadı.

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  • İstanbulda trafik kazası
  • İstanbulda trafik kazası
  • İstanbulda trafik kazası
  • İstanbulda trafik kazası
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza dün saat 16.30 sıralarında Şile yolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. İddiya göre Selma Sarıtaş’ın kullandığı 34 AJ 0889 plakalı otomobil başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü seyir halindeki Mustafa Yenice’nin kullandığı 34 SM 1838 plakalı araca çarptı.

ARAÇTAN YOLA FIRLADI

Çarpmanın şiddetiyle Selma Sarıtaş’ın kullanadığı araçta bulunan bir kadın yola fırladı. Asfalta düşen kadın ağır yaralandı.Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Araçta bulunan yaralı kadının yakınları sinir krizi geçirerek uzun süre gözyaşı döktü.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞOKA GİRDİ

Kazaya karışan Mustafa Yenice’nin yanında buluna eşi Dilek Yenice de kaza sonrası şoka girdi.Yeşillik alana oturan kadın uzun süre gözyaşı döktü. Hafif şekilde ÿyaralanan kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasından sonra normale döndü.Polis ekipleri kazaya neden olan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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