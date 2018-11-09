Sıla’nın dosyası uzlaştırmaya gitti
Sıla Gençoğlu’nun şikâyeti üzerine hakkında “kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından soruşturma başlatılan Ahmet Kural’ın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmayı yürüten savcılık, dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi. Uzlaştırma Bürosu, taraflara davetiye göndererek uzlaşıp uzlaşmayacağını soracak. Davetiye tebliğ edildikten sonra taraflar tek tek Uzlaştırma Bürosu’na gelerek kararlarını bildirecek. Taraflar uzlaşmazsa dosya yeniden soruşturmayı yürüten savcılığa gönderilecek. Dosya kapsamında taraflara ileride dava açılabilecek. Tarafların uzlaşmayı kabul etmesi halinde ise “takipsizlik” kararı verilerek dava dosyası kapanacak.
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