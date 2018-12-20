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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MUSA KESLER
20.12.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Sıla'nın asistanı o geceyi anlattı

Musa KESLER
Musa KESLER
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Musa KESLER
Musa KESLER
Sıla'nın asistanı o geceyi anlattı

Oyuncu Ahmet Kural’ın, sanatçı Sıla Gençoğlu’nu darp etmesine ilişkin soruşturma dosyasındaki ifadeler olay gecesi yaşananlara ilişkin önemli detaylar içeriyor. Sıla’nın asistanı Rüçhan Hande Kızıl da tanık olarak verdiği ifadesinde Sıla’nın o geceki halini ve kendi gözlemlerini anlattı.

Kızıl’ın ifadesinde dikkat çeken bölümler şöyle:
Sıla Hanım’ın asistanı ve stil danışmayım. Sıla’nın o gün Ahmet Kural ile görüşeceğini biliyordum. Kendisinin o gün giyeceği kıyafetleri ben seçtim. Kendisine beyaz gömlek, deri bir pantolon, siyah bir trençkot ve siyah ayakkabı tercih etmiştim. Bunları giyerek Ahmet Kural ile buluşacaktı. Ben Beşiktaş’taki kendi evimde kaldım. Sabaha karşı 05.00 gibi beni aradı. ‘Geliyorum’ diyerek telefonu kapattı. Merak ederek tekrar aradım. ‘Mahmutlayım, geliyorum’ diyerek tekrar kapattı. 15-20 dakika sonra evime geldi. ‘

‘Düğmeleri kopmuş, deri pantolonu yırtılmıştı’

‘Eve geldiğinde üzerindeki beyaz gömleğin düğmeleri kopuk, yakasında yırtık ve kan izi vardı. Deri pantolonunda yırtılma vardı. Trençkotta da yırtık vardı. Kapıda iken yüzünün sol tarafındaki şişliği gördüm. Deri pantolonundaki yırtık kalça kısmına doğru idi. Trençkottaki yırtık Sıla’nın arka tarafında, kalça bölgesinde idi. Gömleğin kopan düğmeleri de Sıla’nın göğüs bölgelerine denk geliyordu.'

'Küpe kulağına batmış'

'Sıla’yı evin salon kısmına davet ettim. Neler olduğunu sordum. Yüzünün sol göz çevresinde şişlik, kızarıklık ve morluk vardı. Kulağının arkasında küpenin batması ile oluşan küçük kanamalar vardı. Yüzündeki ödem için buz getirdim. Bu sırada Sıla, Ahmet Kural ile yaşadıklarını anlatıyordu. Sıla, kulaklarının uğuldadığını, Ahmet Kural’ın kulağına ve yüzüne vurduğunu, saçından tutup başını duvara vurduğunu, kollarına ve omuzlarına vurduğunu, birkaç kere evden çıkmaya çalıştığını ama Ahmet Kural’ın kendisini çekiştirip engel olduğunu, yerde iken de tekme vurduğunu söyledi. Kendisine gri bir tişört ve eşofman altı verdim.’

Ahmet Kural ile Sıla davasında flaş gelişme
Ahmet Kural ile Sıla davasında flaş gelişme
Musa KESLER
Musa KESLER
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