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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ersan SAN /İstanbul (DHA)
09.03.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Silahlı soyguncu kasaya takıldı

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Silahlı soyguncu kasaya takıldı

İstanbul Avcılar'da elinde silahla bir mağazaya giren kişi, "Bu bir soygun paraları boşalt" diyerek çalışanlara silah doğrultup soygun girişiminde bulundu. Uğraşmasına rağmen kasayı açamayan silahlı kişi, dışarıdan polislerin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mustafa K. sağlık kontrolünden geçirilirken kendisini görüntüleyen kameramana "Sorularınızın cevaplarını bakışlarımdan anlayın" şeklinde bağırdı.

Olay, Avcılar'da bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Mağazada müşteri olduğu sırada içeri giren silahlı bir kişi, "Bu bir soygundur paraları boşalt" diyerek çalışan ve müşterilere silah doğrulttu.

Çalışan ve müşterilere bir tarafa toplayan şüpheli, kasaya yöneldi. Bir süre uğraştığı kasayı açamayan silahlı şüpheli, dışarıdan polisin geldiğini fark etti. Bunun üzerine soygun yapamadan dışarı çıkıp kaçmaya çalıştı. Yardım talebi üzerine bölgede devriye görevi yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, mağazaya yöneldi. Ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

"SORULARINIZIN CEVAPLARINI BAKIŞLARIMDAN ANLAYIN"

Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Mustafa K.'nin (20) daha önceden herhangi bir sabıkasının bulunmadığı belirlendi. Mustafa K. sağlık kontrolünden geçirilirken kendisini görüntüleyen kameramana "Sorularınızın cevaplarını bakışlarımdan anlayın" şeklinde bağırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Soygun girişimi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde silahla mağazaya girdiği, müşteri ve çalışanlara "Bu bir soygun paraları boşalt, içeri geçin, açın kasayı" şeklinde bağırıp silah doğrulttuğu, kasaya yönelerek açmaya çalıştığı görülüyor. Şüphelinin kasayı açmaya çalışırken tabancayı masanın üzerine bıraktığı ve bir süre sonra tabancayı alarak mağazadan çıktığı kameraya yansıdı.

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