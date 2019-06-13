Silahlı saldırıya uğramıştı... 13 gün sonra acı haber geldi
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde 13 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle seyir halinde olan Harun Fayda (27) ile Mert Mustafa C.'ye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Harun Fayda ve Mert Mustafa C. yaralandı. Ağır yaralanan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Harun Fayda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Recep B.'nin yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
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