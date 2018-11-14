Dün silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti... Yüzlerce kişi uğurladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDün silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti... Yüzlerce kişi uğurladı
GeriGündem Dün silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti... Yüzlerce kişi uğurladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
14.11.2018 - 12:30, Son Güncelleme:

Dün silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti... Yüzlerce kişi uğurladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dün silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti... Yüzlerce kişi uğurladı

Sakarya’da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan için Kocaeli’deki Lastik-İş Sosyal Tesislerinde düzenlenen törene katılan yüzlerce sendika üyesi, başkanlarını son yolculuğuna uğurladı.

15
  • İşçiler başkanlarını böyle uğurladı
  • İşçiler başkanlarını böyle uğurladı
  • İşçiler başkanlarını böyle uğurladı
  • İşçiler başkanlarını böyle uğurladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasına ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, fabrika içerisinde silahla vurulduktan sonra ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Karacan’ın cenazesi Sakarya’da kaldırıldığı morgta yapılan otopsi incelemesinin ardından Kocaeli’deki evinin önüne getirildi. Evinin önünde yakınlarından helalik alınan Karacan’ın cenazesi daha sonra düzenlenen tören için Lastik-İş Sosyal Tesisleri önüne getirildi. Karacan için binlerce işçi Lastik-İş Sosyal Tesisleri önünde toplandı.

Düzenlenen törene binlerce vatandaşın yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Av. Abdullah Eryarsoy, AK Parti Kocaeli eski Milletvekili Zeki Aygün, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreteri Cafer Konca, yönetim kurulu üyeleri, Lastik-İş Genel Sekreteri Alaattin Sarı, Industriall Genel Sekreteri Kemal Özkan Sendika başkanları, Abdullah Karacan’ın ağabeyi Atilla Karacan, eşi Tülay Karacan ve ailesi ile lastik işçileri katıldı.

Dün silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti... Yüzlerce kişi uğurladı

Yapılan törende duygularını dile getiren Indistrial Genel Sekreteri Kemal Özkan, “Hayat insanlara gerçekten zaman zaman çok zor anlar yaşatır. Sanıyorum şu an benim hayatımın en zor anı. Bu konuşmanın arkasında 30 yıl var. 30 yıl içerisinde o kadar çok şey var ki. Abdullah başkanımız öncelikle çok iyi bir insandı. Mertti, iyilik severdi, içinde pamuk gibi bir insan vardı. Kapısında eli boş dönen ya da istediğini alamayan hiç kimse olmadı. Bir sendika lideriydi. Bir insanda içerlik kumaşının olduğunu gösteren bütün işaretler, bütün karakterler vardı” dedi.

Dün silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti... Yüzlerce kişi uğurladı

Daha sonra konuşan DİSK Genel başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, “Abdullah Karacan verdiği bu mücadele ile hep bizim yanı başımızda olacak ve biz onu yaşatacağız. Lastik işçileri o kadar emeği olan, Lastik-İş sendikamız, DİSK’in 22 sendikası ve DİSK, Abdullah Karacan’ı mücadelesi ile yaşatmaya devam edecek. Sendikalar, işçi örgütleri, birçok kurumun temsilcileri, uluslar arası alanda üyesi olduğumuz tüm süt kuruluşlar, Indistrial temsilcimiz, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, bağlı sendikalar, dünyanın 4 bir yanından taziye mesajları yağıyor” diye konuştu.

Sendika başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
Sendika başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

Yapılan konuşmaların adından Abdullah Karacan için helallik istendi. Daha sonra Karacan’ın cenazesi edilen dualar sonrasında öğlen namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı için İzmit'te bulunan Fevziye Camii’ne götürüldü.

LASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'a silahlı saldırıLASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Abdullah Karacan ile birlikte ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karacan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Silivri'de rezalet! Darbeci yüzbaşı ile avukatı basıldı

92 belediye için değişim kararı

Korkunç ölümde yeni iddialar! Baba: 'Göğsünde lastik izlerini gördük'

' Ne istiyorsunuz Cumhuriyet’ten'