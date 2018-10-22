Silahlı kavganın firari sanığı tutuklandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde geçen yıl aralık bir restoranda çıkan, bıçak ve silahların kullanıldığı, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı kavganın firari sanığı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen firari Aslan Söyüncü'nün Çorlu ilçesinde olduğunu belirledi.
Firari sanık, polis ekiplerinin operasyonu sonucu ilçeye bağlı Bülent Ecevit Caddesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan ve üzerinden amcası adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Geçen yıl Ergene ilçesindeki bir restoranda hesaba itiraz sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin daha önce 5 kişi tutuklanmıştı.
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