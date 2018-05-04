‘Silahlı eğitim veren kamp’ iddiasına takipsizlik

Akşener, 2 Ocak’ta bir gazeteye verdiği röportajda, bu kamplarla ilgili iddiasını gündeme getirerek, konunu araştırılmasını istedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Savcılık, Akşener’in “bilgi sahibi” olarak ifadesine başvurdu.

Akşener ifadesinde eski İçişleri Bakanı olduğu için zaman zaman devlet içerisinde görevli bürokratlar ve sivil kesimden bazı insanların önemli gördükleri konuları kendisiyle paylaştıklarını belirterek, “İsmini açıklamayacağım bir kamu görevlisi, bana silahlı eğitim kampına ait olduğu iddiasıyla fotoğraflar getirdi. Elinde herhangi bir video kaydı olmadığını, fotoğrafları bana getiren ve ismini açıklamayacağım kişi fotoğrafları geri götürdü. Dolayısıyla elimde fotoğraf ve video kaydı yoktur” dedi.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Savcılık, Akşener’in iddiasına ilişkin yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde herhangi bir tespitin bulunmadığı, olayla ilgili soyut iddia dışında dava açmayı gerektirir suç, şüphe ve delil bulunmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararında şüpheli bölümün karşısına “Faili meçhul” yazıldı.

TOKAT, KONYA VE DİĞER İLLERE SORULDU

Takipsizlik kararında, “Konun araştırılması için Konya ve Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığına talimat yazısı yazıldı. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, Konya ve Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığından gelen cevabi yazılarda, Tokat ve Konya illerinde ve Türkiye’nin diğer illerinde silahlı eğitim veren kamplar ile ilgili herhangi bir kampın bulunmadığı ve söz konusu kampların olduğuna dair herhangi bir bilginin ve delilinin bulunmadığı bildirildi” denildi.