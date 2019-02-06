‘Silahlanın’ diyen Sedat Peker’e soruşturma
ATAŞEHİR’de katıldığı bir açılışta ‘silahlanın’ çağrısı yapan, suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker hakkında, ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “03.02.2019 tarihinde İstanbul ili Ataşehir ilçesinde gerçekleşen bir açılışta konuşan Sedat Peker’in, halka silahlanma çağrısı yaptığına dair bilgi alınması üzerine ilgili konuşma kaydı kolluk marifetiyle temin edilerek incelenmiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin gerçeği araştırılıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla şüpheli hakkında, suç işlemeye tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.
NE DEMİŞTİ
Sedat Peker, katıldığı bir açılışta özetle şöyle demişti: “Emperyalist güçlerin ülkemiz için bazı hesapları var. Seçim sonuçlarına göre insanları, partililerini sokağa dökecekler. Bunun amacı terör örgütü mensuplarının da o partililerin içine karışıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz, istihbaratımız güçlüdür, buna izin vermez. Ancak Allah’a yemin olsun, bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını karış karış koruyacaklardır. Tarihin bize öğrettiği gerçekler var. Silah iyi insanların elinde olduğu zaman bir sigortadır, güvencedir. Bu sebeple, imkânı olanlar mutlaka ruhsatlı silahlar alsınlar. Mutlaka av tüfekleri alsınlar. Mutlaka hazırlıklı olsunlar. Biz kötüye hazırlıklı olalım da, iyi gelirse başımızın üstünde.”
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