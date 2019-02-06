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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
06.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Silahlanın’ diyen Sedat Peker’e soruşturma

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‘Silahlanın’ diyen Sedat Peker’e soruşturma

ATAŞEHİR’de katıldığı bir açılışta ‘silahlanın’ çağrısı yapan, suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker hakkında, ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “03.02.2019 tarihinde İstanbul ili Ataşehir ilçesinde gerçekleşen bir açılışta konuşan Sedat Peker’in, halka silahlanma çağrısı yaptığına dair bilgi alınması üzerine ilgili konuşma kaydı kolluk marifetiyle temin edilerek incelenmiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin gerçeği araştırılıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla şüpheli hakkında, suç işlemeye tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

NE DEMİŞTİ

Sedat Peker, katıldığı bir açılışta özetle şöyle demişti: “Emperyalist güçlerin ülkemiz için bazı hesapları var. Seçim sonuçlarına göre insanları, partililerini sokağa dökecekler. Bunun amacı terör örgütü mensuplarının da o partililerin içine karışıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz, istihbaratımız güçlüdür, buna izin vermez. Ancak Allah’a yemin olsun, bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını karış karış koruyacaklardır. Tarihin bize öğrettiği gerçekler var. Silah iyi insanların elinde olduğu zaman bir sigortadır, güvencedir. Bu sebeple, imkânı olanlar mutlaka ruhsatlı silahlar alsınlar. Mutlaka av tüfekleri alsınlar. Mutlaka hazırlıklı olsunlar. Biz kötüye hazırlıklı olalım da, iyi gelirse başımızın üstünde.”

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